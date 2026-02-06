お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多華丸（55）が5日放送のBS朝日「家呑み華大」（木曜後10・00）に出演。トイレが近くなる同世代に向け、番組収録の際にお勧めのグッズを明かした。

本番中にいきなりトイレに行った博多大吉の姿を見た華丸は、レギュラー出演しているNHKの「あさイチ」でも「そんなんできるのか？」と疑問を呈し、「家呑み華大をなめてる。いつでもおしっこ行けるって。そういう気のゆるみ、下のゆるみが老化です」とバッサリ。

また、「本当、40代、50代の芸人に多い。ロケ中に“トイレ行ってきていいですか？”って。本当に…我慢せえとは言わんけど。ちょっと前に行っておけるよね。映画始まる前に行けるよね？と俺は聞きたい。これで、映画の途中でもトイレ行くタイプなんだって言えるならいい」とぼやいた。

さらに「そこでお勧めしたい」と言い「何と湘南乃風のRED RICEさんとゴルフ番組で一緒になって。ゴルフ仲間でもある。その人から教えてもらいました。尿漏れパンツ、これが凄い！」と絶賛。「私、今、安心してください！履いてますよ！」とお笑い芸人・とにかく明るい安村の持ちネタを使ってアピール。「これを大吉さんに教えよう。ここから先は、我々世代は是非、RED RICE公認の尿漏れパンツ、お勧めです」と語った。