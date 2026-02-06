お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多華丸（55）博多大吉（54）が5日放送のBS朝日「家呑み華大」（木曜後10・00）に出演し、俳優の木村拓哉（53）を絶賛した。

大吉は「いや年取ったねえ。最近のテレビとか、平成の歌謡曲とかようやるやん。俺たちは“えっ？もうそんなにたったの”とか言って見よるけど、若いやつに言わせたら、生まれる前のやつやん。俺たちがずっと（石原）裕次郎聴かされているような

華丸は、自身にとっての石原裕次郎さんと吉永小百合の特集が、「キムタクと深津絵里がね、っていうのと一緒なのよね。今の20代に言わせりゃ。そんな夢にも思わんね」とうなった。

大吉が「この時代が長くない？」と言うと、華丸も「長い。それは本当に木村拓哉さんのおかげなのよね。ずっと長くやってくれているから。裕次郎さんには申し訳ないけど、早く亡くなられたから、プツンと歴史が止まっているけど、木村拓哉の凄いところは、老いも見せているからね。でもカッコいいよねえ」と絶賛。大吉も「カッコいい！」とうなずいた。

石原さんは1987年に52歳で死去している。また、木村拓哉と深津絵里の共演は、1994年の「若者のすべて」、2002年の「空から降る一億の星」、2008年の「CHANGE」（すべてフジテレビ系）などがある。