ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は３６７ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式5日（NY時間14:21）（日本時間04:21）
ダウ平均 49133.57（-367.73 -0.74%）
ナスダック 22724.07（-180.51 -0.79%）
CME日経平均先物 54200（大証終比：+210 +0.39%）
欧州株式5日終値
英FT100 10309.22（-93.12 -0.90%）
独DAX 24491.06（-111.98 -0.46%）
仏CAC40 8238.17（-23.99 -0.29%）
米国債利回り
2年債 3.483（-0.070）
10年債 4.208（-0.066）
30年債 4.860（-0.057）
期待インフレ率 2.320（-0.022）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.843（-0.016）
英 国 4.559（+0.013）
カナダ 3.409（-0.026）
豪 州 4.857（-0.009）
日 本 2.230（-0.017）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝63.44（-1.70 -2.61%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4882.10（-68.70 -1.39%）
ビットコイン（ドル）
66196.38（-6430.75 -8.85%）
（円建・参考値）
1038万2902円（-1008663 -8.85%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
