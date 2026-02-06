NY株式5日（NY時間14:21）（日本時間04:21）
ダウ平均　　　49133.57（-367.73　-0.74%）
ナスダック　　　22724.07（-180.51　-0.79%）
CME日経平均先物　54200（大証終比：+210　+0.39%）

欧州株式5日終値
英FT100　 10309.22（-93.12　-0.90%）
独DAX　 24491.06（-111.98　-0.46%）
仏CAC40　 8238.17（-23.99　-0.29%）

米国債利回り
2年債　 　3.483（-0.070）
10年債　 　4.208（-0.066）
30年債　 　4.860（-0.057）
期待インフレ率　 　2.320（-0.022）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.843（-0.016）
英　国　　4.559（+0.013）
カナダ　　3.409（-0.026）
豪　州　　4.857（-0.009）
日　本　　2.230（-0.017）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝63.44（-1.70　-2.61%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4882.10（-68.70　-1.39%）

ビットコイン（ドル）
66196.38（-6430.75　-8.85%）
（円建・参考値）
1038万2902円（-1008663　-8.85%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ