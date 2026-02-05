ボートレースとこなめのG1「第71回東海地区選手権競走」が2日目を迎える。注目は12R「2ndドリーム」だ。

動きに不満が残る磯部だが、地元1号艇をうまく生かしたいところだ。しっかりとスタートを決めて先マイ敢行へ。カド戦が見込まれる菊地が底力を見せるか。パワー面では吉田。大外から食い込む可能性も。赤岩は1番差しに徹する。

＜1＞磯部誠 全然ダメですね。伸びを求めても下がるし全体に良くない。整備をします。

＜2＞赤岩善生 全然ダメです。もう一回整備します。ペラは叩きました。

＜3＞河合佑樹 1号艇だったから逃げられたと思うけど、全然良くない。後半の方がまだマシだったかな。全体的に上積みしていきたい。

＜4＞菊地孝平 出足は良かったけど、圧倒的に伸び足が足りなかった。調整が合っていないのか、ボートが壊れていたのが影響していたのか。

＜5＞新田雄史 2走目はレース足が良かった。初戦は合っていない感じだったけど、後半は良さそうでした。ペラのベースは、ほぼこれで行けそう。

＜6＞吉田裕平 足自体はいいけど、体感が合っていない時があるので難しい。もう一回点検してみたい。