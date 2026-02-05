ボートレース多摩川のG1「第71回関東地区選手権」が初日を迎える。注目は12R「ウェイキードリーム」だ。

桐生がコンビを組むのは近況の動きまずまずの32号機。前検の感触も中堅程度はあり、大きく足負けすることはなさそうだ。あとはインから仕掛けに集中。昨年のグランプリ覇者が他艇を全く寄せ付けない圧逃劇を披露する。

佐藤は近況の動き軽快な35号機を獲得した。前検の感触はひと息も良化の兆しはあるだけに、力強い舟足を引き出して差し続く。大池はカドから2番差しで上位浮上を狙う。石渡は外を豪快にブン回る。

＜1＞桐生順平 もらったままで調整は何もしていない。普通だと思う。微調整でいきたい。

＜2＞佐藤翼 体感は良くなくて合っていないけど、合えば悪くないのかな。調整はペラだけでいくと思う。

＜3＞石渡鉄兵 ペラは叩いたけど、まだまだだと思う。最近の形にしたけど少し違った。外周りとペラで回転をしっかり合わせたい。

＜4＞大池佑来 エンジンの部品を換えたい感じがある。伸びはそこまでではないけど、ターンが気になる。

＜5＞椎名豊 足自体は悪い感じはしなかったけど、ターンで変な症状が出る。スタートは非常に早かった。修正が必要だけど、その辺の足は悪くないと思う。

＜6＞畑田汰一 全然駄目。回転が上がっていないし、スタート特訓の班の中でも劣勢。ペラを叩き変えてどうか。駄目なら整備する。