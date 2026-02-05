J2新潟OBで本紙評論家の成岡翔氏（41）による「翔，s eye」。今回はいよいよあす7日に開幕する「明治安田J2・J3百年構想リーグ」で、8日に敵地で愛媛との初戦に臨むチームについて語った。J2からの再出発でチーム再建を目指す船越優蔵新監督（48）や注目選手についても言及。再びチームが輝きを取り戻すには、何が必要なのか。

――いよいよ船越アルビが特別大会に臨む。

「新しい試みなので、どういう大会になるかは分かりませんけど、チームとしてどう捉えているか。J2、J3のチームがグループに分かれて戦うが、昇降格がない中で、チームづくりという要素もあると思う。この半年間で選手の見極め、チームづくりをやっていく、という感じになるのではないでしょうか」

――やるからには勝利にこだわることが必要。

「ここで勝ちながらいい流れをつくっていけば、8月のJ2開幕に向け雰囲気も変わるだろうし、勝つのは、いいスパイスにもなると思います。ただ、この半年間で、しっかりチームのサッカーを構築できた、できない、は凄く大きな差になると思う。勝利はもちろん、アルビのサッカーを積み重ねていってほしいです」

――1月9日に宮崎キャンプが始まり、本格的に船越新監督となったチームが始動した。

「元々新潟でもプレーしていた方であるし、インタビューなどを見ていても、新潟らしさを出していきたいのかな、という印象はあります。球際の激しさ、攻守の切り替えは、チームとしての元々の良さ。どう織り交ぜていくのかな、と楽しみにしています」

――休日にはサバイバルゲームで一体感を生んでいた。

「去年はクラブ、スタッフ、選手間でかみ合わない部分が多く、それが如実にプレーにも出ていたと思う。状態が悪くても、チームとして一つにならないと結果には出ない。そのあたりにも船越監督は着手しているのではないかと思います」

――新戦力や期限付き移籍からの復帰など顔触れも変わった。

「昨季はJ1でリーグワーストの67失点だったので、守備の改善は大きなテーマ。寄せ、激しさ、など基礎の部分を落とし込んでいると思います」

――注目している選手は？

「2人の藤原選手ですね。まずは主将にもなったMFの奏哉選手。2、3年前から良い選手だな、と思っていたし、今回はよくチームに残ってくれたと思います。安定感があり、サイドでの1対1も強い。主将で責任感が出ると思うので期待したいです」

――藤原優大選手については？

「移籍を重ねて経験を積んでいるのに、まだ23歳。今回は浦和から完全移籍ということで、覚悟を持って新潟に来たと思う。センターバックとして、リーダーシップも取ってやってほしいです」

――GK陣の底上げもテーマの一つ。

「新加入のバウマン選手は気になる存在ですね。やっぱり勝てるチームはGKも含めて守備が安定している。他のGK陣に刺激を与えてほしいですね」

――その他にも再建に必要なことは？

「やっぱり最終的に点を決めることが重要。人数をかけた迫力のある攻撃ができるか。相手に怖さを与える攻撃を構築できるか、が鍵となるでしょう」

――サポーターも強い新潟を求めている。

「サポーターが再び熱を込めて応援したくなるような、支えたくなるようなチームをつくってほしいです。そういう意味でも野沢洋輔新社長、船越新監督は、うまくいっていた時代を経験している人たち。期待しています」

◇成岡 翔（なるおか・しょう）1984年（昭59）5月31日生まれ、静岡県島田市出身の41歳。藤枝東高では中心選手として活躍し、1学年上に長谷部誠、同学年には大井健太郎、岡田隆。03年に入団した磐田では背番号10も背負うなど、主にMFとして163試合に出場して22得点もマーク。計5クラブを渡り歩き、19年に地元の当時J3藤枝で現役を引退。J1通算303試合で35得点。U―17、U―20日本代表。1メートル75、70キロ。

▽明治安田Jリーグ百年構想リーグ 秋春制移行前の2〜6月に実施する特別大会。J2・J3は地域リーグラウンドで計40チームを（10）チームずつ4組に分けてリーグ戦を行い、各組同順位の4チームでノックアウト方式のプレーオフラウンドを行い最終順位を決める。新潟は「WEST―A」で富山、金沢、FC大阪、奈良と愛媛、今治、徳島、讃岐、高知の四国勢と同組。開幕戦は8日で、敵地で愛媛と対戦する。