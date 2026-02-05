ボートレース住之江のG1「第69回近畿地区選手権競走」は3日目を迎える。注目は10Rだ。

稲田の77号機は言わずと知れた昨年のグランプリV機。まだ完全に力を引き出せていないが、それでも上位の足はある。インから自慢の速攻力を生かすとみた。相手は馬場。2日目前半の捲りは強烈だった。ここもカドから剛腕を見せつける。上田も気配は悪くない。馬場の内から先攻めを狙って。実戦足軽快な重木が追い上げる。

＜1＞稲田浩二 水をつかみ出して乗りやすくなった。いい方向にいっている。スタートに集中したい。

＜2＞高憧四季 全然回転が合っていなくて乗れなかった。足は下がるようなことはないと思う。

＜3＞上田龍星 足は悪くない。ターン回りはいい方だと思う。上積みを考えるよりレースに集中していく。

＜4＞馬場貴也 ギアケースをやり直してペラも回す方向で調整して、初日より押し感は良かった。

＜5＞山下大輝 回転を上げて行って行き足の雰囲気は良さそう。ただ、ターンの体感はあまり良くない。

＜6＞重木輝彦 行き足、伸びはいい。乗り心地も悪くない。ペラ調整する。