ｔｉｍｅｌｅｓｚが５日、東京ドームで「Ｗｅ’ｒｅ ｔｉｍｅｌｅｓｚ ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ ２０２５−２０２６ ｅｐｉｓｏｄｅ １ ＦＡＭ ＤＯＭＥ」の追加公演最終日を迎えた。この日は新メンバーオーディション「ｔｉｍｅｌｅｓｚ ｐｒｏｊｅｃｔ−ＡＵＤＩＴＩＯＮ−（タイプロ）」で新体制が発足して１周年。京セラドーム大阪２公演と東京ドーム４公演で計３１万人を動員し、８人での初ドームツアーを完走した。

勢いのままに初ドームツアーを駆け抜けた。「ドーム、ラストぶっ放していくぞ！！」。菊池風磨（３０）の熱い叫びとともに８人が姿を現すと、大歓声に包まれた。

新体制発足１年の日にツアーファイナルを迎え、菊池は「とにかくありがたい。８人で１周年を迎えられたことをうれしく思う」としみじみ。記念すべき日に５万５０００人のファンと喜びを分かち合った。

社会現象となった「タイプロ」で生まれたグループだが、躍進は前身であるＳｅｘｙ Ｚｏｎｅの存在もあったからこそ。「前に進んでいくタイミングでＳｅｘｙ Ｚｏｎｅ時代にしっかりとあいさつをしたい」と菊池。５人が加わった新体制でＳｅｘｙ Ｚｏｎｅ時代の楽曲「Ｓｅｘｙ Ｓｕｍｍｅｒに雪が降る」（１２年）などをリスペクトを込めて歌唱した。

佐藤勝利（２９）は「逆に引っ張ってくれる瞬間もあった」と言うほど、新メンバーもドームで堂々のパフォーマンス。タイプロを勝ち抜いてメンバーに選ばれた橋本将生（２６）は「毎回が新鮮」と感謝した。

ツアー中の昨年に祖父が亡くなったという猪俣周杜（２４）は「あまり会えなかった」と振り返り、「今日はお母さんが来ている。一人で育ててくれて、いつも言えないけど、お母さん大好きだよ」と涙で思いを伝えた。原嘉孝（３０）も「今はｔｉｍｅｌｅｓｚの原嘉孝ですと言えます」と涙を浮かべて胸を張った。

この日は新アルバム「ＭＯＭＥＮＴＵＭ」を４月２９日にリリースすることを発表。同アルバムを引っさげての、５月からの全国アリーナツアーも決定した。松島聡（２８）は「みんなとの笑顔を大事に、いろんなところに行きたい」と再会を約束。菊池も「みんなで死ぬほど売れましょう」と誓った。