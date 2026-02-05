中村芝翫が『リア王』に挑む！ 新橋演舞場で9月上演 共演に松下由樹、三浦涼介、朝月希和ら
歌舞伎俳優の中村芝翫が、演出家・井上尊晶とタッグを組み挑んできたシェイクスピア劇のシリーズの第3弾『リア王』が、東京・新橋演舞場にて9月6日〜22日に上演されることが決定。キャストが発表され、芝翫らコメントが到着した。
【写真】中村芝翫が『リア王』に！ 公演ビジュアル
第1弾の『オセロー』（2018年／新橋演舞場）、第2弾の『夏の夜の夢』（2022年／日生劇場）と、普遍的な物語に新たな解釈を加え好評を博してきた中村芝翫×演出家・井上尊晶によるタッグのシェイクスピア劇のシリーズ。
第3弾となる今回、新たに挑むのは、シェイクスピア四大悲劇の中で最高峰と称される『リア王』。老いた王が娘たちの愛を言葉で量ろうとしたことから始まる、人間の根源に迫る作品だ。親と子、老いと孤独、愛と理解―その関係が崩れていく過程を通して、普遍的な問いを静かに、しかし厳しく観客に突きつける。
演出は、蜷川幸雄の助手を長年勤めた井上尊晶。開場101年目となる新橋演舞場のスケール感を生かしつつ、シェイクスピアが描く自然と対峙するリア王の姿を、巡る日本の四季の記憶と共に、「わたしたちの物語」として届ける。
また、今回の翻訳は創業140周年を迎えた河出書房新社より出版の『真訳 シェイクスピア四大悲劇』（2021年）も好評の石井美樹子。イギリス史の研究をベースとした当時のロンドンの社会背景への深い理解を土台に、言葉が生身の人間の感情として立ち上がる翻訳が、シェイクスピア作品の本質を現代に鮮やかによみがえらせる。
孤独な王・リアを演じるのは、歌舞伎俳優の中村芝翫。
リア王の長女ゴネリル役には、松下由樹。弟の策略に翻弄されるエドガー役を、三浦涼介が務める。次女リーガン役には、元宝塚歌劇団雪組トップ娘役・朝月希和。末娘コーディリア役には、元乃木坂46の井上小百合、兄を陥れるエドマンド役には、大野拓朗。
そして、ケント伯爵役に二反田雅澄、道化役には小倉久寛、グロスター伯爵役には村田雄浩と、実力派の豪華キャストが集結。さらに、オールバニー公爵役には中村松江、コーンウォール公爵役に駒井健介、オズワルド役に大堀こういちが名を連ねる。
芝翫は「この度、リア王という大役を勤めさせて頂きます。この作品は皆様もご存知の通り、シェイクスピア四大悲劇のひとつで、これまで数多の名優がリアを演じ、劇界に大きな刺激を与え続けてきました。その歴史に、新たな1ページを刻む機会をいただけました事を大変嬉しく、有り難く思っております」とコメントしている。
チケット一般発売は、7月25日10時より。
舞台『リア王』は、東京・新橋演舞場にて9月6日〜22日上演。
中村芝翫・スタッフのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■中村芝翫
この度、リア王という大役を勤めさせて頂きます。この作品は皆様もご存知の通り、シェイクスピア四大悲劇のひとつで、これまで数多の名優がリアを演じ、劇界に大きな刺激を与え続けてきました。その歴史に、新たな1ページを刻む機会をいただけました事を大変嬉しく、有り難く思っております。
そして、芝翫を襲名して今年でちょうど10年目となります。その節目となる年に、このような素晴らしい作品やスタッフキャストの皆様に巡り会え、演出の井上尊晶さんと共に再びシェイクスピア作品に挑める事を心より感謝しております。
鷹揚の御見物を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
■演出：井上尊晶
蜷川幸雄が亡くなって10年になります。彼と出会って亡くなるその一瞬までの30年を同じ空気の中で闘ってきました。その節目の年に出会えたリア王という作品は僕の想像力を掻き立てました。
老いとは。死とは。忘恩とは…突きつけられた人間の根源的な「問い」。
登場人物全員が持つ各々の怒りは17世紀頭にシェイクスピアが投げかけた世界に対する絶望の一つの「答え」なのか。
2026年の世界に生きる僕は、この「大きな物語」を恐れずに現実と拮抗したい。
人はどうして暴力的で、なのにどうして美しいのか…この激しい感情を荒ぶる魂でオセローを演じた中村芝翫さんはじめ舞台経験豊かなキャストと、卓越したスタッフと作り上げていきます。石井美樹子先生の真訳を通して。
新橋演舞場でお待ちしております。
■訳：石井美樹子
『シェイクスピアと鏡の王国』（1989筑摩書房）を出版して袋叩きにあい、再起不能におちいっていたとき、蜷川幸雄氏から励ましのお手紙をいただいた。そして、わたしは再び学問の世界に戻った。脚本の言葉を重んじる蜷川氏に捧げようと、2012年にシェイクスピア劇の翻訳を開始、四大悲劇が完成したのは2021年（『真訳 シェイクスピア四大悲劇』河出書房新社）。真っ先にお届けしようと思っていた方は、もうこの世におられなかった。無念の思いは深く、感謝の気持ちは計り知れない。このたび、蜷川氏の演出助手を長年つとめた井上尊晶氏によって、シェイクスピア劇の神髄ともいえる「リア王」が松竹株式会社によって舞台化されるのは言葉にならないほど嬉しく、天の恵みに思えてならない。
【写真】中村芝翫が『リア王』に！ 公演ビジュアル
第1弾の『オセロー』（2018年／新橋演舞場）、第2弾の『夏の夜の夢』（2022年／日生劇場）と、普遍的な物語に新たな解釈を加え好評を博してきた中村芝翫×演出家・井上尊晶によるタッグのシェイクスピア劇のシリーズ。
演出は、蜷川幸雄の助手を長年勤めた井上尊晶。開場101年目となる新橋演舞場のスケール感を生かしつつ、シェイクスピアが描く自然と対峙するリア王の姿を、巡る日本の四季の記憶と共に、「わたしたちの物語」として届ける。
また、今回の翻訳は創業140周年を迎えた河出書房新社より出版の『真訳 シェイクスピア四大悲劇』（2021年）も好評の石井美樹子。イギリス史の研究をベースとした当時のロンドンの社会背景への深い理解を土台に、言葉が生身の人間の感情として立ち上がる翻訳が、シェイクスピア作品の本質を現代に鮮やかによみがえらせる。
孤独な王・リアを演じるのは、歌舞伎俳優の中村芝翫。
リア王の長女ゴネリル役には、松下由樹。弟の策略に翻弄されるエドガー役を、三浦涼介が務める。次女リーガン役には、元宝塚歌劇団雪組トップ娘役・朝月希和。末娘コーディリア役には、元乃木坂46の井上小百合、兄を陥れるエドマンド役には、大野拓朗。
そして、ケント伯爵役に二反田雅澄、道化役には小倉久寛、グロスター伯爵役には村田雄浩と、実力派の豪華キャストが集結。さらに、オールバニー公爵役には中村松江、コーンウォール公爵役に駒井健介、オズワルド役に大堀こういちが名を連ねる。
芝翫は「この度、リア王という大役を勤めさせて頂きます。この作品は皆様もご存知の通り、シェイクスピア四大悲劇のひとつで、これまで数多の名優がリアを演じ、劇界に大きな刺激を与え続けてきました。その歴史に、新たな1ページを刻む機会をいただけました事を大変嬉しく、有り難く思っております」とコメントしている。
チケット一般発売は、7月25日10時より。
舞台『リア王』は、東京・新橋演舞場にて9月6日〜22日上演。
中村芝翫・スタッフのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■中村芝翫
この度、リア王という大役を勤めさせて頂きます。この作品は皆様もご存知の通り、シェイクスピア四大悲劇のひとつで、これまで数多の名優がリアを演じ、劇界に大きな刺激を与え続けてきました。その歴史に、新たな1ページを刻む機会をいただけました事を大変嬉しく、有り難く思っております。
そして、芝翫を襲名して今年でちょうど10年目となります。その節目となる年に、このような素晴らしい作品やスタッフキャストの皆様に巡り会え、演出の井上尊晶さんと共に再びシェイクスピア作品に挑める事を心より感謝しております。
鷹揚の御見物を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
■演出：井上尊晶
蜷川幸雄が亡くなって10年になります。彼と出会って亡くなるその一瞬までの30年を同じ空気の中で闘ってきました。その節目の年に出会えたリア王という作品は僕の想像力を掻き立てました。
老いとは。死とは。忘恩とは…突きつけられた人間の根源的な「問い」。
登場人物全員が持つ各々の怒りは17世紀頭にシェイクスピアが投げかけた世界に対する絶望の一つの「答え」なのか。
2026年の世界に生きる僕は、この「大きな物語」を恐れずに現実と拮抗したい。
人はどうして暴力的で、なのにどうして美しいのか…この激しい感情を荒ぶる魂でオセローを演じた中村芝翫さんはじめ舞台経験豊かなキャストと、卓越したスタッフと作り上げていきます。石井美樹子先生の真訳を通して。
新橋演舞場でお待ちしております。
■訳：石井美樹子
『シェイクスピアと鏡の王国』（1989筑摩書房）を出版して袋叩きにあい、再起不能におちいっていたとき、蜷川幸雄氏から励ましのお手紙をいただいた。そして、わたしは再び学問の世界に戻った。脚本の言葉を重んじる蜷川氏に捧げようと、2012年にシェイクスピア劇の翻訳を開始、四大悲劇が完成したのは2021年（『真訳 シェイクスピア四大悲劇』河出書房新社）。真っ先にお届けしようと思っていた方は、もうこの世におられなかった。無念の思いは深く、感謝の気持ちは計り知れない。このたび、蜷川氏の演出助手を長年つとめた井上尊晶氏によって、シェイクスピア劇の神髄ともいえる「リア王」が松竹株式会社によって舞台化されるのは言葉にならないほど嬉しく、天の恵みに思えてならない。