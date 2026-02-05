【バルディフィエメ（イタリア）４日＝松末守司】ノルディックスキー・ジャンプ女子の公式練習が行われ、１８年平昌五輪銅メダルの高梨沙羅（クラレ）が、プレダッツォ・ジャンプ競技場で初飛びを行った。

３本のジャンプを飛び、１回目は９３・５メートル、２回目は９４・５メートル。３回目は鋭く空中に飛び出すと９７・５メートルを飛び全体７位だった。「夏に飛んだ時とはまた感覚は変わったなという印象。１本目は刺さってしまったが、２本目、３本目はこのジャンプ台に合うような方向性でいけたかな。でも、アジャストできたかと言われるとそこまではない」と好感触とはいかなかった。

２日にＷ杯ビリンゲン大会が行われていたドイツから直接、ミラノ入り。４度目の五輪で選手村での生活は満喫している。「ピザもパスタも、肉もいろんな種類の肉がありますね。やはりチーズが美味しいですね」と話す。６日の開会式には「できればでたいなと思っているけど、２時間くらい拘束されるので。ただ、気持ち的には出たい」と前向きだった。

雪辱の時が近づいている。女子は８日（日本時間）のノーマルヒルからスタートし、混合団体（１１日）、ラージヒル（１５日）と続く。過去３度の五輪では、１８年平昌五輪での銅メダルを獲得しているが、金メダル有力候補として出場した１４年ソチ五輪は４位、前回２２年北京五輪では混合団体でスーツの規定違反で失格と大舞台では思うような結果を残せてはいない。それだけに今五輪にかける思いは強い。「毎オリンピック、毎オリンピック余裕がない感じで入ってくるのでオリンピックを楽しむということが全然、できていなかったかな。今もそうかと言われると今の課題を改善するにのいっぱい、いっぱいで…。ただ、ビリンゲン（大会）であまりいい流れをつかめなかったのでそこから考えるとこのジャンプ台に合わせられたのは成長でき部分でもあるのかな」と手応えも口にする。

バルディフィエメの地が後押しする。世界選手権２度目の出場となった１３年大会。個人銀メダル、混合団体では金メダルを獲得した思い出深い舞台だ。ジャンプ台は改修されているとはいえ、「慣れた場所」とイメージはいい。目指す輝くメダルへ、ここから加速していく。