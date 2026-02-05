

timelesz

昨日２月５日に、新体制発足１周年を迎え、31万人を動員した初のドームツアー追加公演日程を含む全６公演を完走したtimeleszの、新体制２作目となるニューアルバム『MOMENTUM』（モーメンタム）の発売が決定した。

新たな家族と走り切った１年で得た多くの経験と感情を胸に、“さらに勢いを増して進んでいこう”、“過去、現在、未来、一瞬一瞬を大切にしていこう”というグループの意志をコンセプトにした今作。この作品には、ポップスを軸に様々なジャンルを盛り込んだ、キャッチーでtimeleszらしいJ-POP13曲を収録。

さらに通常盤DISC2にはtimeleszとしては初となるユニット企画曲の収録が決定！現在Netflixで配信中の「timelesz project -REAL-」内で分かれたメンバーでユニットを組み、それぞれの旅や出会いで得た経験を盛り込んだ作品を制作。さらに“休息”をコンセプトにした８人曲「あくび」も含めた全４曲が収録。

初回限定盤Aにはダブルリード曲「GOOD TOGETHER」、「4分間だけ時間をください」のMusic Videoと両曲のレコーディング〜MV撮影を追いかけたメイキング映像に加えて、ジャケット撮影のビハインド映像を収録。

初回限定盤Bには通常盤に収録されるユニット企画3曲と「あくび」のMusic Video合計４本に加え、スペシャルバラエティ映像も収録。３形態同時予約購入特典には、トレーディングカード８枚セットと、作品に収まりきらない特典映像をプレゼント。

詳細は後日発表。

さらにこのアルバムを引っ提げての全国アリーナツアーの開催も決定した。