TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午前4時13分に、暴風雪警報を小樽市、石狩市、当別町、新篠津村、島牧村、寿都町、蘭越町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村、積丹町、古平町、余市町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風雪警報】北海道・小樽市、石狩市、当別町、新篠津村、島牧村、寿都町などに発表 6日04:13時点

後志地方では6日朝から6日昼前まで、石狩地方では6日朝から7日明け方まで、暴風雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■札幌市
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■小樽市
□暴風雪警報【発表】
　6日朝から6日昼前にかけて警戒
　風向　西
・海上
　最大風速　25m/s

□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■夕張市
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■岩見沢市
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■美唄市
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■芦別市
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■江別市
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■赤平市
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■三笠市
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■滝川市
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■砂川市
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■歌志内市
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■深川市
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■石狩市
□暴風雪警報【発表】
　6日朝から7日明け方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■当別町
□暴風雪警報【発表】
　6日朝から7日明け方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　16m/s

□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■新篠津村
□暴風雪警報【発表】
　6日朝から7日明け方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　16m/s

■島牧村
□暴風雪警報【発表】
　6日朝から6日昼前にかけて警戒
　風向　西
・海上
　最大風速　25m/s

□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■寿都町
□暴風雪警報【発表】
　6日朝から6日昼前にかけて警戒
　風向　西
・海上
　最大風速　25m/s

□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■黒松内町
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■蘭越町
□暴風雪警報【発表】
　6日朝から6日昼前にかけて警戒
　風向　西
・海上
　最大風速　25m/s

□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■ニセコ町
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■真狩村
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■留寿都村
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■喜茂別町
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■京極町
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■倶知安町
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■共和町
□暴風雪警報【発表】
　6日朝から6日昼前にかけて警戒
　風向　西
・海上
　最大風速　25m/s

□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■岩内町
□暴風雪警報【発表】
　6日朝から6日昼前にかけて警戒
　風向　西
・海上
　最大風速　25m/s

□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■泊村
□暴風雪警報【発表】
　6日朝から6日昼前にかけて警戒
　風向　西
・海上
　最大風速　25m/s

□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■神恵内村
□暴風雪警報【発表】
　6日朝から6日昼前にかけて警戒
　風向　西
・海上
　最大風速　25m/s

□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■積丹町
□暴風雪警報【発表】
　6日朝から6日昼前にかけて警戒
　風向　西
・海上
　最大風速　25m/s

□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■古平町
□暴風雪警報【発表】
　6日朝から6日昼前にかけて警戒
　風向　西
・海上
　最大風速　25m/s

□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■仁木町
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■余市町
□暴風雪警報【発表】
　6日朝から6日昼前にかけて警戒
　風向　西
・海上
　最大風速　25m/s

□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■赤井川村
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■奈井江町
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■上砂川町
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■由仁町
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■長沼町
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■栗山町
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■月形町
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■浦臼町
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■新十津川町
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■秩父別町
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■雨竜町
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■北竜町
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■沼田町
□なだれ注意報
　7日にかけて注意