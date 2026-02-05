【暴風雪警報】北海道・小樽市、石狩市、当別町、新篠津村、島牧村、寿都町などに発表 6日04:13時点
気象台は、午前4時13分に、暴風雪警報を小樽市、石狩市、当別町、新篠津村、島牧村、寿都町、蘭越町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村、積丹町、古平町、余市町に発表しました。
後志地方では6日朝から6日昼前まで、石狩地方では6日朝から7日明け方まで、暴風雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■札幌市
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■小樽市
□暴風雪警報【発表】
6日朝から6日昼前にかけて警戒
風向 西
・海上
最大風速 25m/s
7日にかけて注意
■夕張市
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■岩見沢市
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■美唄市
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■芦別市
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■江別市
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■赤平市
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■三笠市
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■滝川市
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■砂川市
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■歌志内市
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■深川市
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■石狩市
□暴風雪警報【発表】
6日朝から7日明け方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 25m/s
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■当別町
□暴風雪警報【発表】
6日朝から7日明け方にかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■新篠津村
□暴風雪警報【発表】
6日朝から7日明け方にかけて警戒
風向 西
最大風速 16m/s
■島牧村
□暴風雪警報【発表】
6日朝から6日昼前にかけて警戒
風向 西
・海上
最大風速 25m/s
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■寿都町
□暴風雪警報【発表】
6日朝から6日昼前にかけて警戒
風向 西
・海上
最大風速 25m/s
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■黒松内町
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■蘭越町
□暴風雪警報【発表】
6日朝から6日昼前にかけて警戒
風向 西
・海上
最大風速 25m/s
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■ニセコ町
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■真狩村
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■留寿都村
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■喜茂別町
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■京極町
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■倶知安町
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■共和町
□暴風雪警報【発表】
6日朝から6日昼前にかけて警戒
風向 西
・海上
最大風速 25m/s
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■岩内町
□暴風雪警報【発表】
6日朝から6日昼前にかけて警戒
風向 西
・海上
最大風速 25m/s
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■泊村
□暴風雪警報【発表】
6日朝から6日昼前にかけて警戒
風向 西
・海上
最大風速 25m/s
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■神恵内村
□暴風雪警報【発表】
6日朝から6日昼前にかけて警戒
風向 西
・海上
最大風速 25m/s
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■積丹町
□暴風雪警報【発表】
6日朝から6日昼前にかけて警戒
風向 西
・海上
最大風速 25m/s
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■古平町
□暴風雪警報【発表】
6日朝から6日昼前にかけて警戒
風向 西
・海上
最大風速 25m/s
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■仁木町
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■余市町
□暴風雪警報【発表】
6日朝から6日昼前にかけて警戒
風向 西
・海上
最大風速 25m/s
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■赤井川村
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■奈井江町
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■上砂川町
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■由仁町
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■長沼町
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■栗山町
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■月形町
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■浦臼町
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■新十津川町
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■秩父別町
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■雨竜町
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■北竜町
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■沼田町
□なだれ注意報
7日にかけて注意