timelesz菊池風磨「Sexy Zone時代にちゃんと挨拶をしたい」セトリに込めた想い語る 松島聡は個性光る衣装のポイント解説【囲み取材全文前編／2025-2026 episode 1 FAM DOME】
【モデルプレス＝2026/02/06】timelesz（猪俣周杜、菊池風磨、佐藤勝利、篠塚大輝、寺西拓人、橋本将生、原嘉孝、松島聡）が2月5日、東京ドームにて新体制後初のドームツアー「We’re timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME」追加公演を開催。最終公演前に囲み取材に応じた。【前編全文】
【写真】timelesz初ドームツアー最終日 ライブ直前密着ショット
同公演は、2025年12月26日から2026年1月8日にかけて、京セラドーム大阪、東京ドームの2会場で開催され、合計31万人を動員した新体制後初のドームツアーの追加公演。メンバーそれぞれの成長や、新メンバー5人を迎え8人体制で積み重ねてきた歩みが随所に感じられる内容となり、グループにとって集大成ともいえる公演となった。
― 新体制になって今日でちょうど1年ですが、今のお気持ちはいかがでしょうか。
菊池：とにかくありがたいという思いと感謝と、あとはこうして8人で1周年迎えられたことをまず嬉しく思っております。
― 東京ドームで1周年を迎えられたことも感慨深いですね。
菊池：くしくも2月5日に東京ドーム追加公演が決まって、すごく嬉しかったです。最初は追加公演ということで舞い上がりすぎて「1周年に東京ドーム公演ができる」ということがすぐに頭の中で一致していなかったのですが、後から「これ（東京ドーム公演の日が）1周年だからね」と言われて。把握はしていたんですけど、すぐに1周年と東京ドームが結びつかなかったです。それだけ濃い1年だったなと思います。「長かったな」と思うメンバーもいれば「あっという間だな」と思うメンバーもいて、「ここが1周年なんだ」と改めて気づかされた次第でございます。
― 1周年を記念してメンバーでなにかされましたか？
一同：顔を見合わせる
原：まだです（笑）。
― この1年を振り返ってみて、特に印象に残った出来事を1人ひとりお聞きしたいです。
寺西：新体制timeleszとして初めてライブのステージに立った瞬間はやっぱり忘れられない景色でしたし「ここからまた始まるんだな」と。すごく鮮明にその景色や感情を覚えています。
（マイクを渡され、にっこりと笑顔を見せる篠塚）
菊池：どうした？お母さんいた？
篠塚：いないです（笑）。「Rock this Party」が配信された時が個人的には一番胸に残っていて、自分の声が全世界で配信されている状況がむず痒くもあったんですが、すごい嬉しかったです。
菊池：友達になんて言われたんだっけ？
篠塚：「お前パート少なく△※✕◯…」
菊池：こすってるトーク噛むなよ。
篠塚：すみません（笑）。
橋本：僕はハワイですかね。メンバーと行ったのがすごく思い出深くて、まだ結成してそんなに経っていない時に行かせていただいたんですけど、それでもめちゃくちゃ楽しかったので、すごいいろんなことが記憶に残っています。なので、今年もぜひこのメンバーと一緒に行きたいなと思っています。
猪俣：僕はライブの最初の登場ですかね。登場の時に「Rock this Party」のイントロが流れて、台から上がって登場するんですけど、その時にファンの方の歓声とペンライトがすごくて。それがずっと頭に残っていて、何回ライブをやってもすごく新鮮な気持ちです。
原：僕は、もちろんいろんなたくさん思い出はあるんですけど、裏でカメラが回ってないところでも、みんなでじゃんけんし合ったり、笑い合ったり、一緒にご飯食べたり。そういう何気ない日常や、会うたびに楽しい時間があるというのは本当に仲間なんだなと思うし、この仲の良さは僕たちのいいところでもあるので、今後10年、20年とずっと変わらずにいたいなと思います。
松島：僕は、作品を作る時の空気感ですかね。今回のライブを作るときも、それぞれが気を使わずに自分たちの価値観とかアイデアを共有し合う時間というのがすごく馴染んでいて、「メンバーとして走り出したんだな」という実感が湧いたのと、楽屋での過ごし方が男子高校生のように本当に和気あいあいとした空気感でできているので、こういう瞬間がもっと増えていったら嬉しいなと思いましたね。
佐藤：僕も「Rock this party」のMVを撮ったハワイはすごい印象的です。プライベートな時間もあったので、みんなでわちゃわちゃ過ごしました。あと、てら（寺西）が飛行機ですごい往復して大変なことをしてたな、ということも含めて思い出深いです。楽しかった8人の思い出ですね。
― 菊池さんはいかがですか？
菊池：忘れられない瞬間ですよね。原に飲みに誘われた橋本将生が翌日に「原さん昨日全然喋んなかったじゃないですか」とツッコんだときに原さんが「お前は間も楽しめないのか」と本当に怒ったとき（笑）。
一同：もっとあるでしょ（笑）！
菊池：忘れられないですね。
原：大人なんでね、僕は（笑）。
菊池：なぜか橋本が説教された（笑）。忘れた日はないです。なにかのタイミングで思い出しているんです。
― 東京ドームのステージに立ってる時に思い出すことも？
菊池：バラードの時、結構8人で歌割りを割ってたっぷり歌うので、待ちの時間があるんですよ。その時に結構思い出しています。
原：集中してください！
菊池：「そういえばあの時、将生、理不尽に怒られてたな」と（笑）。
原：あの時はごめんな。
橋本：いいです（笑）。
― 何で怒ったのでしょうか？
橋本：喋らなすぎて。原くんが「飲みたい」と自分から言ったんですけど。
原：マネージャーさんも含めてね。
橋本：原くんが全然喋んないから「俺が喋んないといけないんだ」と思って、頑張って話を振っていたんですよ。それで「原くん全然喋んなかったじゃないですか」と次の日言ったら「お前さ、間も楽しめねえのか」と（笑）。
原：俺は間で楽しむ人なので。
菊池：社会の縮図を見た（笑）。
― 衣装がすごくチャーミングですが、意味は込められていますか？
松島：今回、各々の衣装にそれぞれのメッセージを添えていて、例えば「baby」は、しの（篠塚）が考えたメッセージです。自分たちで書いてメッセージを送り合っています。
菊池：「baby」はジャイアントベイビー（篠塚の愛称）からきてるの？
篠塚：そうです。アメリカなどで恋人に対して使う言葉です。
菊池：彼女できたことないだろ。
篠塚：めっちゃいます。今、めっちゃいます。
一同：（笑）。
菊池：記者さんの前で「めっちゃいます」じゃないんだよ（笑）。
松島：「タイプロ」中はそれぞれの成長だったんですけど、今回はグループでの成長を見せたいという思いがあったので、衣装でも一体感を生ませていて。それぞれの思いを背負ってステージに立つということで、こういった衣装になっております。
― ほかのメンバーの方はどのようなメッセージを書かれたのでしょうか？
菊池：僕はこのハート2つ。
佐藤：僕が「with you」。
松島：僕は「big love」ですね。
猪俣：（自身は）「dream」です。
原：僕は「we are family」ですね。
橋本：僕が「promiss」です。
寺西：僕は「143」。
菊池：市外局番かな？
寺西：違いますよ（笑）。「i love you」は「i」が1文字、「love」が4文字、「you」が3文字なので「143」で「i love you」。
― それはご自身で考えられたのでしょうか？
寺西：有名な、海外で使われている書き方です。
菊池：…授業参観より盛り上がっていない（笑）。（記者の反応が）「フゥ〜」となっている（笑）。てらはオシャレですよね。
寺西：（衣装にも）注目してほしいです！
一同：（笑）。
― 今回のツアーで東京ドームならではの演出はありますか？
菊池：隠し玉的にあえてやってなかった曲、「RIGHT NEXT TO YOU」、「Purple Rain」はオーディションでも披露した曲でしたし、人気な曲ですし、結構いろんなドラマが生まれた曲という自負はあったんですけど、あえてそこはドームにとっておこうと思って。「いつかドームライブができた時に」と思っていたら、こんなにも早くできて、早くお届けすることができてよかったなと思ってます。あと後半のMush upメドレーではSexy Zone時代の曲を入れているんですよ。それは僕たちがこれから前に進んでいくというタイミングで「Sexy Zone時代にちゃんと挨拶をしたいな」と思って。
僕ら3人（佐藤・松島・菊池）を主語にすると、それは“Sexy Zone時代の自分たちへの挨拶”でもあるんですけど、新メンバー5人（寺西・原・猪俣・橋本・篠塚）を主語にすると、“その時代のそれぞれの自分たちの今までの道”への挨拶にしてほしいなと思って。だから、そこには自分なりに、我々なりに意味を込めてMush upメドレーを最後に披露しているので、それもアリーナにはなかった部分かなと思っています。
★囲み取材全文後編につづく！
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】timelesz初ドームツアー最終日 ライブ直前密着ショット
◆timelesz新体制で初のドームツアー
同公演は、2025年12月26日から2026年1月8日にかけて、京セラドーム大阪、東京ドームの2会場で開催され、合計31万人を動員した新体制後初のドームツアーの追加公演。メンバーそれぞれの成長や、新メンバー5人を迎え8人体制で積み重ねてきた歩みが随所に感じられる内容となり、グループにとって集大成ともいえる公演となった。
◆菊池風磨、追加公演決定は「舞い上がりすぎて」
― 新体制になって今日でちょうど1年ですが、今のお気持ちはいかがでしょうか。
菊池：とにかくありがたいという思いと感謝と、あとはこうして8人で1周年迎えられたことをまず嬉しく思っております。
― 東京ドームで1周年を迎えられたことも感慨深いですね。
菊池：くしくも2月5日に東京ドーム追加公演が決まって、すごく嬉しかったです。最初は追加公演ということで舞い上がりすぎて「1周年に東京ドーム公演ができる」ということがすぐに頭の中で一致していなかったのですが、後から「これ（東京ドーム公演の日が）1周年だからね」と言われて。把握はしていたんですけど、すぐに1周年と東京ドームが結びつかなかったです。それだけ濃い1年だったなと思います。「長かったな」と思うメンバーもいれば「あっという間だな」と思うメンバーもいて、「ここが1周年なんだ」と改めて気づかされた次第でございます。
― 1周年を記念してメンバーでなにかされましたか？
一同：顔を見合わせる
原：まだです（笑）。
◆timelesz、1年間で印象的だった出来事は？
― この1年を振り返ってみて、特に印象に残った出来事を1人ひとりお聞きしたいです。
寺西：新体制timeleszとして初めてライブのステージに立った瞬間はやっぱり忘れられない景色でしたし「ここからまた始まるんだな」と。すごく鮮明にその景色や感情を覚えています。
（マイクを渡され、にっこりと笑顔を見せる篠塚）
菊池：どうした？お母さんいた？
篠塚：いないです（笑）。「Rock this Party」が配信された時が個人的には一番胸に残っていて、自分の声が全世界で配信されている状況がむず痒くもあったんですが、すごい嬉しかったです。
菊池：友達になんて言われたんだっけ？
篠塚：「お前パート少なく△※✕◯…」
菊池：こすってるトーク噛むなよ。
篠塚：すみません（笑）。
橋本：僕はハワイですかね。メンバーと行ったのがすごく思い出深くて、まだ結成してそんなに経っていない時に行かせていただいたんですけど、それでもめちゃくちゃ楽しかったので、すごいいろんなことが記憶に残っています。なので、今年もぜひこのメンバーと一緒に行きたいなと思っています。
猪俣：僕はライブの最初の登場ですかね。登場の時に「Rock this Party」のイントロが流れて、台から上がって登場するんですけど、その時にファンの方の歓声とペンライトがすごくて。それがずっと頭に残っていて、何回ライブをやってもすごく新鮮な気持ちです。
原：僕は、もちろんいろんなたくさん思い出はあるんですけど、裏でカメラが回ってないところでも、みんなでじゃんけんし合ったり、笑い合ったり、一緒にご飯食べたり。そういう何気ない日常や、会うたびに楽しい時間があるというのは本当に仲間なんだなと思うし、この仲の良さは僕たちのいいところでもあるので、今後10年、20年とずっと変わらずにいたいなと思います。
松島：僕は、作品を作る時の空気感ですかね。今回のライブを作るときも、それぞれが気を使わずに自分たちの価値観とかアイデアを共有し合う時間というのがすごく馴染んでいて、「メンバーとして走り出したんだな」という実感が湧いたのと、楽屋での過ごし方が男子高校生のように本当に和気あいあいとした空気感でできているので、こういう瞬間がもっと増えていったら嬉しいなと思いましたね。
佐藤：僕も「Rock this party」のMVを撮ったハワイはすごい印象的です。プライベートな時間もあったので、みんなでわちゃわちゃ過ごしました。あと、てら（寺西）が飛行機ですごい往復して大変なことをしてたな、ということも含めて思い出深いです。楽しかった8人の思い出ですね。
― 菊池さんはいかがですか？
菊池：忘れられない瞬間ですよね。原に飲みに誘われた橋本将生が翌日に「原さん昨日全然喋んなかったじゃないですか」とツッコんだときに原さんが「お前は間も楽しめないのか」と本当に怒ったとき（笑）。
一同：もっとあるでしょ（笑）！
菊池：忘れられないですね。
原：大人なんでね、僕は（笑）。
菊池：なぜか橋本が説教された（笑）。忘れた日はないです。なにかのタイミングで思い出しているんです。
― 東京ドームのステージに立ってる時に思い出すことも？
菊池：バラードの時、結構8人で歌割りを割ってたっぷり歌うので、待ちの時間があるんですよ。その時に結構思い出しています。
原：集中してください！
菊池：「そういえばあの時、将生、理不尽に怒られてたな」と（笑）。
原：あの時はごめんな。
橋本：いいです（笑）。
― 何で怒ったのでしょうか？
橋本：喋らなすぎて。原くんが「飲みたい」と自分から言ったんですけど。
原：マネージャーさんも含めてね。
橋本：原くんが全然喋んないから「俺が喋んないといけないんだ」と思って、頑張って話を振っていたんですよ。それで「原くん全然喋んなかったじゃないですか」と次の日言ったら「お前さ、間も楽しめねえのか」と（笑）。
原：俺は間で楽しむ人なので。
菊池：社会の縮図を見た（笑）。
◆timelesz、衣装に込めたそれぞれの想い
― 衣装がすごくチャーミングですが、意味は込められていますか？
松島：今回、各々の衣装にそれぞれのメッセージを添えていて、例えば「baby」は、しの（篠塚）が考えたメッセージです。自分たちで書いてメッセージを送り合っています。
菊池：「baby」はジャイアントベイビー（篠塚の愛称）からきてるの？
篠塚：そうです。アメリカなどで恋人に対して使う言葉です。
菊池：彼女できたことないだろ。
篠塚：めっちゃいます。今、めっちゃいます。
一同：（笑）。
菊池：記者さんの前で「めっちゃいます」じゃないんだよ（笑）。
松島：「タイプロ」中はそれぞれの成長だったんですけど、今回はグループでの成長を見せたいという思いがあったので、衣装でも一体感を生ませていて。それぞれの思いを背負ってステージに立つということで、こういった衣装になっております。
― ほかのメンバーの方はどのようなメッセージを書かれたのでしょうか？
菊池：僕はこのハート2つ。
佐藤：僕が「with you」。
松島：僕は「big love」ですね。
猪俣：（自身は）「dream」です。
原：僕は「we are family」ですね。
橋本：僕が「promiss」です。
寺西：僕は「143」。
菊池：市外局番かな？
寺西：違いますよ（笑）。「i love you」は「i」が1文字、「love」が4文字、「you」が3文字なので「143」で「i love you」。
― それはご自身で考えられたのでしょうか？
寺西：有名な、海外で使われている書き方です。
菊池：…授業参観より盛り上がっていない（笑）。（記者の反応が）「フゥ〜」となっている（笑）。てらはオシャレですよね。
寺西：（衣装にも）注目してほしいです！
一同：（笑）。
◆菊池風磨「Sexy Zone時代にちゃんと挨拶をしたい」
― 今回のツアーで東京ドームならではの演出はありますか？
菊池：隠し玉的にあえてやってなかった曲、「RIGHT NEXT TO YOU」、「Purple Rain」はオーディションでも披露した曲でしたし、人気な曲ですし、結構いろんなドラマが生まれた曲という自負はあったんですけど、あえてそこはドームにとっておこうと思って。「いつかドームライブができた時に」と思っていたら、こんなにも早くできて、早くお届けすることができてよかったなと思ってます。あと後半のMush upメドレーではSexy Zone時代の曲を入れているんですよ。それは僕たちがこれから前に進んでいくというタイミングで「Sexy Zone時代にちゃんと挨拶をしたいな」と思って。
僕ら3人（佐藤・松島・菊池）を主語にすると、それは“Sexy Zone時代の自分たちへの挨拶”でもあるんですけど、新メンバー5人（寺西・原・猪俣・橋本・篠塚）を主語にすると、“その時代のそれぞれの自分たちの今までの道”への挨拶にしてほしいなと思って。だから、そこには自分なりに、我々なりに意味を込めてMush upメドレーを最後に披露しているので、それもアリーナにはなかった部分かなと思っています。
★囲み取材全文後編につづく！
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】