timelesz橋本将生、菊池風磨が円陣で放った“一言”回想し涙「本当に楽しい1年でした」【メンバー挨拶全文／2025-2026 episode 1 FAM DOME】
【モデルプレス＝2026/02/06】timeleszが2026年2月5日、東京ドームにて新体制後初のドームツアー「We’re timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME」追加公演を開催。終盤ではメンバー8人がそれぞれファンへ感謝や決意を語った。【メンバー挨拶全文】
同公演は、2025年12月26日から2026年1月8日にかけて、京セラドーム大阪、東京ドームの2会場で開催され、合計31万人を動員した新体制後初のドームツアーの追加公演。メンバーそれぞれの成長や、新メンバー5人を迎え8人体制で積み重ねてきた歩みが随所に感じられる内容となり、グループにとって集大成ともいえる公演となった。ここでは、メンバーの挨拶を紹介する。
メンバーが揃って新体制が始まりました。それから1年。まさかこんな景色を見れているとは。僕たちは「timelesz project」（通称：「タイプロ」）をやるときに最速でドームに立つことを掲げていましたが、まさか本当にこの景色を見れることになるとは。本当に皆さんどうもありがとうございます。改めて1年前この5人を選んだというか、出会ってくれて、素敵なメンバーと出会えたなと思うし、見つけれたなと思うし、出会えた皆ほんとに感謝です。そして、こうやってたくさん応援してくれてる皆さんにも感謝です。
そしてずっと支えてくれてるminutez（スタッフの愛称）にも感謝です。本当にドームに立てているんだなという驚きと感謝と、いろんな思いはありますが、この8人で楽しくできてることが1番嬉しいことだなと思うので、これからも笑顔で歩んでいきたいと思います。何よりもこうやって僕たちに明るい応援を、笑顔を僕たちに見せてくれて、本当にどうもありがとうございます。ドーム公演まできて、ドームツアーができて、本当に幸せ者でした。僕たちもこのライブ楽しかったです。本日はどうもありがとうございました。
1年経ちました。皆さんご存じの方は多いと思いますけども、僕とてら（寺西）はtimeleszになる前、俳優部としてやっていました。お芝居の勉強をたくさんしていました。メモ用紙片手に舞台に通い、映像を観て、次のお芝居をこうしてみようかなとか、全部自分のためでした。自分を応援してくれるファンのためでした。でも去年、ちょうど1年前、素敵な仲間に出会いました。俳優部時代は「『どうもSTARTO ENTERTAINMENTの原嘉孝です！』って自己紹介していました。今は『timeleszの原嘉孝です！』って。名字がつきました。自分が守りたいと思うメンバー、自分を守ってほしいと思うメンバー、そしてそれを支えてくれてるminuteの皆さん、seconds（ファンネーム）の皆さんに出会いました。本当に怒涛の1年でした。それは皆さんにとってもそうだと思います。
日々生活する上で大変なことがたくさんあると思うので、その隙間時間を縫ってこうやって会いに来てくれたり、たくさんラジオを聴いてくれたり、テレビ番組を観てくれたり、ドラマを観てくれたり、本当に支えられてます。皆さんのペースでいいんでね。僕たち誰1人置いてかないから。ゆっくりでいいので。今日もたくさん発表がありました。ツアーもアルバムも、いろいろあります。でも隙間時間でいいので覗いてくれれば。誰1人置いていかないです。そして、ここでこうやってまた再会できるように、僕たち日々頑張って、また帰ってこられるように、こうやって皆さんと会えるようにたくさん努力してますから、その時はまた会いに来てください。今日はありがとうございました。
今日はお越しいただきありがとうございました。もう本当にすごい景色で感動します。1年前は「timelesz project」の最終審査中で、いろんな感情はあったんですけど、とにかくあの時は一旦パフォーマンスをやりきって、受かるか落ちるかよりかは、一旦この瞬間を楽しもうと考えていました。その1年前は、もう本当に誰も僕のことは知らないというか、普通の大学生として暮らしてました。2年で人生が変わって、でもその分大変なこともいっぱいあったり、今まで経験できなかった楽しいこと、新鮮なことだらけの1年間でした。僕は結構ふと自分の人生を思い返したりする時が多いんですけど、僕は基本的に楽しいことが大好きなので、いつだって選択しなければいけない場面の時は楽しい方に行くようにしています。ご飯に誘われた時はちょっとめんどくさくても「行ったら楽しいかな」「行こう」とか。そういう気持ちで生きてました。
「タイプロ」に応募した時もそうです。すごく悩みましたけど、最後は「今まで自分が経験できなかったことを経験できるかもしれないから」「楽しいことがあるかもしれないから」そう言って応募しました。本当に皆さんのおかげで今、世界一楽しいです。本当にありがとうございます。今は世の中本当に色々生きづらい世の中になってきてるというのは僕自身も感じますし、やっぱりいろんな制限だったり、どんどん世の中変わっていくのは仕方ないと僕は思っています。でも1人ひとり、1個思ってほしいのが、楽しく生きられたら僕はもうそれで最高の人生になるんじゃないかなと本当に本当に思っています。
だから、僕たち8人のことを選んでくれた皆さんのことは絶対幸せにしたいし、今皆さんのおかげで僕たち8人は毎日幸せです。なので、これからも、もちろん苦しいことや楽しくないことも絶対人生で起こりますけど、でもこうやってまた楽しい思い出をたくさん作っていければ最高の人生になるんじゃないかなと心から思っています。なので、これからも長く長く一緒に楽しい思い出を作っていきましょう。よろしくお願いします。
本日はお越しいただきありがとうございます。今日ちょっと1周年の今だからこそ、言える機会というか、（反対に）照れ臭くてちょっと言えない人がいますね。これもすごい話すかどうかすごい悩んだんですけど、実はアリーナツアー中におじいちゃんが死んでしまって、あんまり会いに行けなかったりとか、最後に「大好きだよ」と照れて言えなかったりして、今の世の中、亡くなってしまうだとか、ふとした瞬間に見えなくなってしまうことがあると思って。今日はお母さんが来てくれてるんですけど、大きくなるまで1人で育ててくれて、辛いことが結構あったと思うんですけど、timeleszになって嫌なことがあった時とかも結構ひどいことを言っちゃったりして、ここまで育ててくれて、いつもは言えないですけど、これからもずっと多分言えないけど、お母さん大好きだよ。いつもありがとう。これからもよろしくお願いします。
皆様、本日はありがとうございました。去年の6月から始まったこのツアーも今日で完走ということで色んなところに行って、たくさんの方々と今日こうしてお会いすることができました。本当にありがとうございました。そして、先ほど発表させていただきましたが、次のアルバム、そして次のツアーも決まりまして、これからさらに成長したtimeleszをお見せすることを約束しますので、またぜひ遊びに来てくれたらなと思います。ちょうど1年前、新体制のtimeleszとして走り出して、もうとにかくものすごい速さで変わっていたんですけども、その瞬間瞬間ってほんとに覚えていて。タイトルでもありましたけど、皆さんと楽しい瞬間をこれからもtimeleszで共有していけたらなと思いますので、またぜひ会いに来てください。本日はありがとうございました。
本日はありがとうございました。今日、とあるスタッフの方と話してた時に「timeleszと一緒にこうやって作品を作ることが生き甲斐だった」そんなようなことを言ってくださって。グループとしてはいろんな変動があってすごい不安定なグループに見えていたかもしれませんが、でもそんな状況の中でですね意思が変わらず、ずっとそばで支えてくれる、生きがいだと言ってくれるようなminute（スタッフの愛称）がいてくれたり。今はいろんな思いがあるかもしれませんが、それでも僕らのことを応援してくださったり、見守ってくれてることもその思いもちゃんと伝わっております。
さっきしの（篠塚）が言っていましたけど、僕も生きづらい世の中だなと思います。思うんだけど、しのが言っていたようにステージで歌う僕ら8人が楽しくあること。そしてその楽しい僕らを見て、皆さんに「楽しい」と思ってもらうこと。それが全てだと思っています。今日改めて会場を見渡したら、いろんなファンの方がいらっしゃっていて、今日はこの環境っていつまで続くんだろうっていう正直不安、怖さもあれば、絶対この環境をもっともっと維持できるように、もっといろんな人に見てもらえるように頑張ってやろうっていう前向きな思いがあったりとか、いろんな思いがこみ上げてきました。
けど、僕が一番伝えたいこと。皆さんの笑顔が元気の源なのは間違いないです。だから、先ほど言ったスタッフの方が生きがいで言ってくれたこと。僕も皆さんとこうやって会えること、そしていろんなことを共有できること、皆さんのことを思える時間。それが僕にとっての生きがいです。なので、お互い楽しくいろんなことを共有していきたいなと思いますので、今日はドームの最後なので声を聞かせてください。わがままを聞いてくれますでしょうか。女性の皆さん！男性の皆さん！子供たち！seconds、そしてminute、timeleszも一緒に！これからも一緒に進んでいきましょう。ありがとうございました。
本日はどうもありがとうございました。1年前の合格発表の時をすごく鮮明に覚えてます。泣き崩れた瞬間も覚えていますし、名前を呼ばれた瞬間も覚えています。横浜公演のときにドーム公演をするというのを聞いたと思うんですけど、僕はその時にメンバーに1人ずつハグをしました。なので、わがままかもしれませんが、今もしたいなという気持ちです。僕がこうやってハグしたい理由は、その瞬間にしかない感情があるからなんです。何言ってんだって思うかもしれないですけど、この瞬間にしかないことをしたくて。（橋本、メンバー1人ひとりとハグをする）みんな（seconds）もスタッフさんの皆さんも後で（ハグ）しましょう。風磨くんがさっき、この公演が始まる前に円陣で「ここに連れてきてくれてありがとう」と言ってくれました。僕たちが（3人に向けて）連れてきてくれてありがとうございます。本当に3人ありがとうございます。選んでくれて。本当に楽しい1年でした。これからももっともっと楽しい1年に一緒にしていきましょう。長くなっちゃってすみません。ありがとうございました。
皆さん、本日は誠にありがとうございました。そしてまずは今年になって、timelesz新体制1周年が経ちました。改めて本当にありがとうございます。ここからは形式張ったことを、形式張ったっていうとあれですけど、色々考えて、どうか皆さんに思いを伝えたいと思うんで、それがちょっと説明っぽいなとか、校長先生の話っぽいとか（笑）、そんな声もありますが自分なりに伝えてきたつもりです。今日はもう色々考えてたんですけど、ただただお伝えしていきます。
本当にこの7人が大好きで、minuteの皆さんも大好きで、そして今日ここに集まってくださった皆さん、それから応援してくださってる全ての皆さん、本当に大好きで。みんなと一緒だからこそ、たくさんの夢を、ちっちゃな夢でも、それが大きな夢でも、どんな夢でもいいから、1歩ずつ、1つずつ叶えていきたいなと、そんなふうに強く思っております。だからこそ、どうかみんなと一緒に手を繋いで、このまま歩んでいきたいなと。「タイプロ」の時も言いましたし、今ではちょっとネタにされつつありますが、俺を死ぬほど売れたいです。それ言うと「何言ってんだよ」「もう売れてるよ」なんていう風に言ってくれる方も少なくありません。
正直ね、いろんな人に応援してもらってるから、それこそこうやってドームに立たせてもらってるから、そういう風に言ってもらえることもありがたく受け止めておりますが、ただ、僕は今売れてるとは本当に思っていなくて。なぜならば、皆さんに今は支えていただいている状況であって、もっとわかりやすく言うと、買っていただいてる状況であって。だからこそ、そんなふうにこうやって支えてもらってることを絶対に忘れずに、いつか「timelesz売れてるな」と思ってもらえるように。「やっぱり日本のアイドルって言ったらtimeleszだよね」「素敵なグループいっぱいいるけど、今はtimeleszだよね」。そんなふうに言ってもらえるように、ここから1歩1歩噛みしめて前に進んでいきたいと思いますので、どうかどうか一緒に、僕たち8人だけじゃありません、8人とスタッフだけじゃありません、secondsも含めて、みんなで死ぬほど売れましょう。timelesz、minute、seconds、ここに連れてきてくれて本当にありがとうございました。
