timelesz¡¢¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖMOMENTUM¡×4·î29Æü¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê ½é¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È´ë²è¶Ê¤â¼ýÏ¿
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/06¡Ûtimelesz¡Ê¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¡Ë¤¬¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖMOMENTUM¡×¡ÊÆÉ¤ß¡§¥â¡¼¥á¥ó¥¿¥à¡Ë¤ò4·î29Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£½é¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È´ë²è¶Ê¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
2·î5Æü¤Ë¡¢¿·ÂÎÀ©È¯Â1¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢31Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿½é¤Î¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼ÄÉ²Ã¸ø±éÆüÄø¤ò´Þ¤àÁ´6¸ø±é¤ò´°Áö¤·¤¿timelesz¤Î¡¢¿·ÂÎÀ©2ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖMOMENTUM¡×¤¬È¯Çä·èÄê¡£¿·¤¿¤Ê²ÈÂ²¤ÈÁö¤êÀÚ¤Ã¤¿1Ç¯¤ÇÆÀ¤¿Â¿¤¯¤Î·Ð¸³¤È´¶¾ð¤ò¶»¤Ë¡¢¡È¤µ¤é¤ËÀª¤¤¤òÁý¤·¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¡É¡¢¡È²áµî¡¢¸½ºß¡¢Ì¤Íè¡¢°ì½Ö°ì½Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡É¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤Î°Õ»Ö¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿º£ºî¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¹¤ò¼´¤ËÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Çtimelesz¤é¤·¤¤J-POP13¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÄÌ¾ïÈ×DISC2¤Ë¤Ïtimelesz¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È´ë²è¶Ê¤Î¼ýÏ¿¤¬·èÄê¡£¸½ºßNetflix¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ötimelesz project -REAL-¡×Æâ¤ÇÊ¬¤«¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÁÈ¤ß¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ¹¤ä½Ð²ñ¤¤¤ÇÆÀ¤¿·Ð¸³¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀºîÉÊ¤òÀ©ºî¡£¤µ¤é¤Ë¡ÈµÙÂ©¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿8¿Í¶Ê¡Ö¤¢¤¯¤Ó¡×¤â´Þ¤á¤¿Á´4¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
ÆÃÅµ±ÇÁü¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×A¤Ë¤Ï¥À¥Ö¥ë¥ê¡¼¥É¶Ê¡ÖGOOD TOGETHER¡×¡¢¡Ö4Ê¬´Ö¤À¤±»þ´Ö¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÎMusic Video¤ÈÎ¾¶Ê¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡ÁMV»£±Æ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»£±Æ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¡£½é²ó¸ÂÄêÈ×B¤Ë¤ÏÄÌ¾ïÈ×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È´ë²è3¶Ê¤È¡Ö¤¢¤¯¤Ó¡×¤ÎMusic Video¹ç·×4ËÜ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£±ÇÁü¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
3·ÁÂÖÆ±»þÍ½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ¤Ë¤Ï¡¢¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É8Ëç¥»¥Ã¥È¤È¡¢ºîÉÊ¤Ë¼ý¤Þ¤ê¤¤é¤Ê¤¤ÆÃÅµ±ÇÁü¤â¡£¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ¤ÎÁ´¹ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÎÄÌ¤ê¡¢Àª¤¤¤òÁý¤·¤Æ¿Ê¤àtimelesz¤Ë´üÂÔ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚÁ´5·ÁÂÖ¡Û
¡ã½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡ä
[CD¡ÜBlu-ray] ¡¿ [CD¡ÜDVD]
¡¦»°ÊýÇØ¥¹¥ê¡¼¥Ö»ÅÍÍ
¢£CD¡§13¶Ê¡Ê¶¦ÄÌ¡Ë
¡ÖSteal The Show¡×
¡Ö¥ì¥·¥Ô¡×
¡ÖGOOD TOGETHER¡×¡Ê¿·¶Ê¡Ë
¡Ö4Ê¬´Ö¤À¤±»þ´Ö¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ê¿·¶Ê¡Ë
¤Û¤«¡¢¸åÆü¾ÜºÙÈ¯É½
¢£Blu-ray¡¿DVD
¡¦¡ÖGOOD TOGETHER¡×Music Video
¡¦¡Ö4Ê¬´Ö¤À¤±»þ´Ö¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×Music Video
¡¦Making of Lead Tracks
¡¡¢ª¡ÖGOOD TOGETHER¡×¡¦¡Ö4Ê¬´Ö¤À¤±»þ´Ö¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡ÁMV»£±Æ¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¡£
¡¦Behind of Jacket Shooting
¢£ÉõÆþÆÃÅµ
¡¦60P ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯£Á
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É£Á
¡Ê½¸¹ç1¼ï¡ÜÎ¾ÌÌ¥½¥í2¼ï 3Ëç¥»¥Ã¥È¡Ë
¡¦¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ÉÆþ¤ê¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¥«¡¼¥É
¢£Í½Ìó¹ØÆþÀèÃåÆÃÅµ¡§Ê¬¤±¤Æ»È¤¨¤ëMOMENTUM¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥Èver. A¡ÊA4¥µ¥¤¥º¡Ë
¢ªÂæ»æ¤´¤ÈÀÚ¤êÎ¥¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥È¡£¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤Ê¤É¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ËÅ½¤Ã¤¿¤ê¶´¤ó¤À¤ê¤·¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ã½é²ó¸ÂÄêÈ×B¡ä
[CD¡ÜBlu-ray]¡¿[CD¡ÜDVD]
¡¦»°ÊýÇØ¥¹¥ê¡¼¥Ö»ÅÍÍ
¢£CD¡§13¶Ê¡Ê¶¦ÄÌ¡Ë
¡ÖSteal The Show¡×
¡Ö¥ì¥·¥Ô¡×
¡ÖGOOD TOGETHER¡×¡Ê¿·¶Ê¡Ë
¡Ö4Ê¬´Ö¤À¤±»þ´Ö¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ê¿·¶Ê¡Ë
Â¾¡¢¸åÆü¾ÜºÙÈ¯É½
¢£Blu-ray¡¿DVD
¡¦¡Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê1¡×Music Video¡¡[¾¾ÅçÁï¡¦¶¶ËÜ¾À¸¡¦ÃöËó¼þÅÎ]
¡¦¡Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê2¡×Music Video¡¡[º´Æ£¾¡Íø¡¦¸¶²Å¹§¡¦¼ÄÄÍÂçµ±]
¡¦¡Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê3¡×Music Video¡¡[µÆÃÓÉ÷Ëá¡¦»ûÀ¾Âó¿Í]
¡¦¡Ö¤¢¤¯¤Ó¡×Music Video
¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£±ÇÁü¡Ê²¾¡Ë
¢¨¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¸åÆüÈ¯É½¡£¡Ö¤¢¤¯¤Ó¡×¤Ï8¿Í¤Ë¤è¤ë¥°¥ë¡¼¥×¶Ê¡£
¢£ÉõÆþÆÃÅµ
¡¦60P ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯B
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉB
¡Ê½¸¹ç1¼ï¡ÜÎ¾ÌÌ¥½¥í£²¼ï 3Ëç¥»¥Ã¥È¡Ë
¡¦¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ÉÆþ¤ê¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¥«¡¼¥É
¢£Í½Ìó¹ØÆþÀèÃåÆÃÅµ¡§Ê¬¤±¤Æ»È¤¨¤ëMOMENTUM¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥Èver. B¡ÊA4¥µ¥¤¥º¡Ë
¢ªÂæ»æ¤´¤ÈÀÚ¤êÎ¥¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥È¡£¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤Ê¤É¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ËÅ½¤Ã¤¿¤ê¶´¤ó¤À¤ê¤·¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ãÄÌ¾ïÈ×¡ä
[2CD]
¢£CD¡§DISC1¡¡13¶Ê
¡ÖSteal The Show¡×
¡Ö¥ì¥·¥Ô¡×
¡ÖGOOD TOGETHER¡×¡Ê¿·¶Ê¡Ë
¡Ö4Ê¬´Ö¤À¤±»þ´Ö¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ê¿·¶Ê¡Ë
¤Û¤«¡¢¸åÆü¾ÜºÙÈ¯É½
¢£CD¡§DISC2
M1.¡Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê1¡×¡¡[¾¾ÅçÁï¡¦¶¶ËÜ¾À¸¡¦ÃöËó¼þÅÎ]
M2.¡Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê2¡×¡¡[º´Æ£¾¡Íø¡¦¸¶²Å¹§¡¦¼ÄÄÍÂçµ±]
M3.¡Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê3¡×¡¡[µÆÃÓÉ÷Ëá¡¦»ûÀ¾Âó¿Í]
M4.¡Ö¤¢¤¯¤Ó¡×
¢¨¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¸åÆüÈ¯É½¡£¡Ö¤¢¤¯¤Ó¡×¤Ï8¿Í¤Ë¤è¤ë¥°¥ë¡¼¥×¶Ê¡£
¢£ÉõÆþÆÃÅµ
¡¦32P ²Î»ì¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉC
¡Ê½¸¹ç1¼ï¡ÜÎ¾ÌÌ¥½¥í2¼ï 3Ëç¥»¥Ã¥È¡Ë
¡¦¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ÉÆþ¤ê¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¥«¡¼¥É
¢£Í½Ìó¹ØÆþÀèÃåÆÃÅµ¡§Ê¬¤±¤Æ»È¤¨¤ëMOMENTUM¥½¥í¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É¥·¡¼¥È¡ÊB5¥µ¥¤¥º¡Ë
¢ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ÎMOMENT¤ò»Ä¤»¤ë¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¥¿¥¤¥×¤Î¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É¥·¡¼¥È¡£°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤Ê¤É¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤Ë¶´¤ó¤À¤ê¤·¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ã3·ÁÂÖÆ±»þÍ½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ¡ä
3Âç¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°±ÇÁü¤¬»ëÄ°¤Ç¤¤ë¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥°¥Ã¥º¤âÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¡£
¢£¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°±ÇÁü»ëÄ°ÍÑ¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É
¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°±ÇÁüÆâÍÆ¡§
¡¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°±ÇÁüA
¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°±ÇÁüB
£¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°±ÇÁüC
¢£¥°¥Ã¥º
MOMENTUM¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¥»¥Ã¥È¡Ê¥½¥í8¼ï¡Ë
¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡¿B¡¢ÄÌ¾ïÈ×¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¤È³¨ÊÁ¤Ï°Û¤Ê¤ë¡£
¡Ú¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ÉÅÐÏ¿´ü´Ö¡Û¡¡2026Ç¯4·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë10¡§00¡Á5·î3Æü¡ÊÆü¡Ë23¡§59
¡Ú±ÇÁü»ëÄ°´ü´Ö¡Û¡¡2026Ç¯4·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë10:00¡Á8·î31Æü¡Ê·î¡Ë23¡§59
¢¨3·ÁÂÖÆ±»þÍ½Ìó¹ØÆþ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡ÊCD¡ÜBlu-ray¡Ë& ½é²ó¸ÂÄêÈ×B¡ÊCD¡ÜBlu-ray¡Ë¡õÄÌ¾ïÈ×
¤â¤·¤¯¤Ï½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡ÊCD¡ÜDVD¡Ë& ½é²ó¸ÂÄêÈ×B¡ÊCD¡ÜDVD¡Ë& ÄÌ¾ïÈ×¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤È¤Ê¤ë¡£
