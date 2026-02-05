timelesz、5月から全国アリーナツアー開催 新アルバム映像“わだかまり解消企画”の見どころも語る「結構揉めるんです」
【モデルプレス＝2026/02/06】timeleszがニューアルバム「MOMENTUM」（読み：モーメンタム）を2026年4月29日にリリースすることが決定。あわせて、5月から全国アリーナツアーを開催することが決まった。
【写真】timeleszメンバー「セクシー」グッズ化検討のボディシール姿
2026年2月5日、新体制発足1周年を迎えたtimelesz。Netflixで世界独占配信された「timelesz project -AUDITION-」最終審査日の2025年2月5日から早1年、 数々の活動を通じて歩みを重ねてきた。グループ初となる配信楽曲「Rock this Party」がヒットし、6月リリースの新体制初のCDアルバム 「FAM」も発売週で60万枚を超える自己最高売り上げを記録した。さらに、2025年12月26日から2026年1月8日にかけてドームツアー 「We’re timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME」を開催。2026年2月5日に行われた同ツアーの追加公演・最終日にて、新体制2作目となるアルバム「MOMENTUM」のリリース、そして同アルバムを引っ提げて5月からアリーナツアーが開催されることが発表された。
MCコーナーにて、アルバムのリリースが発表されると会場から歓声が。すると、原は「みんな気づいたかな？8文字なんだよね！8人だからなんだよね！」と満面の笑みでアルバム名の文字数がメンバーの人数であることを強調。さらに、菊池風磨は、同アルバムにはバラエティ映像が収録されていることを前置きし「timelesz、結構揉めるんですよ。何で揉めるかって言うと、身長でね。これは前身グループ（Sexy Zone）の時からそうでした。聡ちゃん（松島聡）がありえない身長の高さを言ったり…」と笑顔を見せると、松島は「ありえなくないよ（笑）！」とツッコミ。菊池は「そのわだかまりを解消しようっていう企画がある。俺、次の日腹筋が筋肉痛になるくらい笑った」と収録時の思い出を振り返った。
さらに、通常盤DISC2にはtimeleszとしては初となるユニット企画曲も。現在Netflixで配信中の「timelesz project -REAL-」内で分かれたメンバーでユニットを組み、 それぞれの旅や出会いで得た経験を盛り込んでいる。ユニットはそれぞれ、橋本将生・松島聡・猪俣周杜の3人、菊池風磨・寺西拓人の2人、そして篠塚大輝・佐藤勝利・原嘉孝の3人で分かれていると発表された。篠塚大輝は「各々修行してきたものを楽曲に落とし込んで…」と楽曲の魅力を語りつつ、それぞれのユニットでPVを撮影することを明かしていた。
「MOMENTUM」は、新たなメンバーと走り切った1年で得た多くの経験と感情を胸に、“さらに勢いを増して進んでいこう”、 “過去、現在、未来、一瞬一瞬を大切にしていこう”というグループの意志がコンセプト。ポップスを軸に様々なジャンルを盛り込んだ、キャッチーでtimeleszらしいJ-POP13曲が収録されている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】timeleszメンバー「セクシー」グッズ化検討のボディシール姿
◆timelesz、ニューアルバム発売＆アリーナツアー開催決定
2026年2月5日、新体制発足1周年を迎えたtimelesz。Netflixで世界独占配信された「timelesz project -AUDITION-」最終審査日の2025年2月5日から早1年、 数々の活動を通じて歩みを重ねてきた。グループ初となる配信楽曲「Rock this Party」がヒットし、6月リリースの新体制初のCDアルバム 「FAM」も発売週で60万枚を超える自己最高売り上げを記録した。さらに、2025年12月26日から2026年1月8日にかけてドームツアー 「We’re timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME」を開催。2026年2月5日に行われた同ツアーの追加公演・最終日にて、新体制2作目となるアルバム「MOMENTUM」のリリース、そして同アルバムを引っ提げて5月からアリーナツアーが開催されることが発表された。
◆timelesz、ニューアルバム「MOMENTUM」
さらに、通常盤DISC2にはtimeleszとしては初となるユニット企画曲も。現在Netflixで配信中の「timelesz project -REAL-」内で分かれたメンバーでユニットを組み、 それぞれの旅や出会いで得た経験を盛り込んでいる。ユニットはそれぞれ、橋本将生・松島聡・猪俣周杜の3人、菊池風磨・寺西拓人の2人、そして篠塚大輝・佐藤勝利・原嘉孝の3人で分かれていると発表された。篠塚大輝は「各々修行してきたものを楽曲に落とし込んで…」と楽曲の魅力を語りつつ、それぞれのユニットでPVを撮影することを明かしていた。
「MOMENTUM」は、新たなメンバーと走り切った1年で得た多くの経験と感情を胸に、“さらに勢いを増して進んでいこう”、 “過去、現在、未来、一瞬一瞬を大切にしていこう”というグループの意志がコンセプト。ポップスを軸に様々なジャンルを盛り込んだ、キャッチーでtimeleszらしいJ-POP13曲が収録されている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】