timeleszが5日、東西ドーム6公演の最終日を東京ドームで迎えた。新メンバーオーディション「timelesz project（タイプロ）」の最終審査を経て新体制となり丸1年。計31万人もの観客を前に繰り広げてきたステージは手応え十分の様子で、佐藤勝利（29）は「本当に素敵なメンバーと出会えた」と感激した。

新体制後初のドームライブとして東西で4公演を予定していたが、申し込み殺到を受け、前日4日を含めた2公演を追加。この日は5万5000人のsecondz（ファンの総称）の前で、タイプロの課題曲「Anthem」や、新体制初の新曲「Rock this Party」など全33曲を歌唱した。

メンバー8人の手には、東西ドーム公演の発表時に菊池風磨（30）、佐藤、松島聡（28）がサプライズで贈ったおそろいのエメラルドグリーンのマイク。篠塚大輝（23）は「2年前は普通の大学生で、1年前は最終審査中。2年で人生が変わった」と語り、「凄い景色で本当に感動します」と大舞台からの光景をかみしめた。原嘉孝（30）、猪俣周杜（24）、橋本将生（26）は舞台上で目を潤ませた。

新体制となって以降、破竹の勢いだ。初アルバム「FAM」（昨年6月発売）は60万枚超を売り上げ、冠番組を2本抱えている活躍ぶり。橋本は「早いような凄く濃かったような、長い1年。毎日が新鮮で、経験したことないことばかり経験させてもらった。楽しい1年だった」と濃密な時間を振り返った。

2年目に突入した8人。菊池は「日本のアイドルといえばtimeleszと言ってもらえるように、がっちり肩組んで一歩一歩踏みしめて前に進んでいく」と宣言した。 （糸賀 日向子）