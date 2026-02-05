シンガー・ソングライターの長渕剛（６９）がこのほど、スポーツ報知の取材に応じた。全国ツアー「７ ＮＩＧＨＴＳ ＳＰＥＣＩＡＬ」最終公演（昨年１１月２８日、Ｋアリーナ横浜）がＣＳ放送・ＴＢＳチャンネル１で２３日午後５時から全曲ノーカットでテレビ初放送されることが決定。「総決算だった」という同公演や今年の活動について語った。（加茂 伸太郎）

Ｋアリーナ公演から３か月、心身ともに完全燃焼していた。「体を鍛えていると言ってもね、（ライブが始まると）限界を突破せざるを得ないから。今回のような（規模での）激しいパフォーマンスは終わりにしようかなと。我が人生に悔いなし、でしたね」

長渕と言えば、魂を震わせる全身全霊のステージ。最高のものを届けたいという一心でリハーサルの段階からスタッフ、観客一人ひとりとも真剣勝負。当日は２万人近くと拳を上げた。

１９７８年に「巡恋歌」で本格デビュー。半世紀近く第一線を走り続けてきたが、「ああいった連帯感、一体感は僕しか作れないと思います。心血を注いで音合わせをしてきたから。寸暇を惜しんでボロボロになるまでやっている」という自負がある。

近年は３世代、４世代で訪れるファンの姿も目にするようになった。ファンは同じ時代を共に歩んだ、言わば同士。これまでにない感情がわき上がっていた。

「こいつらと一緒に歩んできたんだなって。今まではじじい、ばばあになるんじゃねーぞ！と鼓舞してきたけど、そうじゃない感情が生まれたのは初めて。子どもを抱っこしながら拳を上げる若いお父さんを見ると、やってきて良かったと思ったし、もっといいものを届けたいと思いましたね」

ライブ当日は３０台のカメラを設置した。許諾を得て、場内にドローンを飛ばし、初めてライブ撮影を行った。「あり得ない角度からの映像が見られるので面白いですよ。想像以上。照明や音合わせまで（含めて）、パフォーマンスも最高点に感じましたね」

今年はギター１本のシンプルなステージを計画中で、ホール規模を回る。２年後に節目の５０周年を控え、同じ志で同じ熱量を持った“最強クリエイター陣”を結集させるための足がかりにする。長渕にとっては重要な２年間になる。

「５０周年の入り口のドアを開けることになる。現在、コンサートのあり方はアーティストファーストでもなく、ファンファーストでもなく、お金が主体になってしまった。その中で、いろいろなジャンルの協力者を募っている（段階）。２年かけてたどり着かなきゃいけない。僕が言うと『（長渕は）まだそんなこと言っているの？』でしかないでしょ。そういう（志の低い）人たちとはできないですよ」ときっぱり。覚悟を持って臨むつもりだ。

異端児扱いは慣れたもの。これまでも幾度となく、逆風を力に変えてきた。長渕は「７０歳でやるのは、そうできないぞって。悔しかったらやってみろ！ですかね。もう少し頑張りますよ、僕は」と不敵に笑った。（加茂 伸太郎）

〇…同チャンネルでは２２、２３日の２日間、特別編成で長渕の計１１番組を放送。１５年の１０万人オールナイトライブ（富士山麓ふもとっぱら）や、コロナ禍に行った２０年の国立国際医療研究センターでの激励ライブ、「黒いマントと真っ赤なリンゴ」「ＨＯＰＥ」のミュージックビデオを届ける。