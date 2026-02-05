ｔｉｍｅｌｅｓｚが５日、東京ドームで新体制初のドームツアー「Ｗｅ’ｒｅ ｔｉｍｅｌｅｓｚ ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ ２０２５‐２０２６ ｅｐｉｓｏｄｅ１ ＦＡＭ ＤＯＭＥ」（２会場６公演、計３１万人動員）のファイナルを迎えた。オーディション企画を経て８人体制となり“１周年記念日”にドームツアーを締めくくり、「さらに勢いを増して突っ走ります！」と全速前進を誓った。

ライブはグループの歴史と新章を感じさせた。Ｓｅｘｙ Ｚｏｎｅ時代の楽曲のメドレー、タイプロの課題曲、最新アルバム収録曲など全３３曲を披露。２ｎｄアルバム「ＭＯＭＥＮＴＵＭ」の４月２９日発売と、５月から全国アリーナツアー開催もサプライズ発表した。

◆原嘉孝の主なコメント

「（グループ加入から）一周年がたちました。それが僕とテラ（寺西拓人）とは俳優部としてやっていました。お芝居の勉強をたくさんしていました。全部自分のため、自分を応援してくれるファンのためでした。ちょうど１年前、素敵な仲間に出会いました。俳優部時代は、ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ所属の原嘉孝です！とあいさつしていました。今はｔｉｍｅｌｅｓｚの原嘉孝です！って名字がつきました。自分が守りたいと思えるメンバーと出会えました。本当に怒とうの一年でしたが、皆さんに本当に支えられています。僕たち誰一人置いていかないので、ゆっくりでいいので、隙間時間でいいので、のぞいてくれれば。こうやって再会できるようにたくさん努力します」