ｔｉｍｅｌｅｓｚが５日、東京ドームで新体制初のドームツアー「Ｗｅ’ｒｅ ｔｉｍｅｌｅｓｚ ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ ２０２５‐２０２６ ｅｐｉｓｏｄｅ１ ＦＡＭ ＤＯＭＥ」（２会場６公演、計３１万人動員）のファイナルを迎えた。オーディション企画を経て８人体制となり“１周年記念日”にドームツアーを締めくくり、「さらに勢いを増して突っ走ります！」と全速前進を誓った。

ライブはグループの歴史と新章を感じさせた。Ｓｅｘｙ Ｚｏｎｅ時代の楽曲のメドレー、タイプロの課題曲、最新アルバム収録曲など全３３曲を披露。２ｎｄアルバム「ＭＯＭＥＮＴＵＭ」の４月２９日発売と、５月から全国アリーナツアー開催もサプライズ発表した。

◆寺西拓人の主なコメント

「ツアー完走ということで、本当にありがとうございました。次のアルバム、ツアーも決まりまして、こらからも成長するｔｉｍｅｌｅｓｚをお見せすることを約束します。とにかくものすごい早さで環境が変わったけど、それぞれの瞬間、瞬間を覚えています。この一年で一番印象に残っているのは、初めてライブのステージに立った瞬間。ここから始まるんだなという感情や景色が忘れられません。今後も一瞬、一瞬、ｔｉｍｅｌｅｓｚに還元していきたい」