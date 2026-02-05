ｔｉｍｅｌｅｓｚが５日、東京ドームで新体制初のドームツアー「Ｗｅ’ｒｅ ｔｉｍｅｌｅｓｚ ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ ２０２５‐２０２６ ｅｐｉｓｏｄｅ１ ＦＡＭ ＤＯＭＥ」（２会場６公演、計３１万人動員）のファイナルを迎えた。オーディション企画を経て８人体制となり“１周年記念日”にドームツアーを締めくくり、「さらに勢いを増して突っ走ります！」と全速前進を誓った。

ライブはグループの歴史と新章を感じさせた。Ｓｅｘｙ Ｚｏｎｅ時代の楽曲のメドレー、タイプロの課題曲、最新アルバム収録曲など全３３曲を披露。２ｎｄアルバム「ＭＯＭＥＮＴＵＭ」の４月２９日発売と、５月から全国アリーナツアー開催もサプライズ発表した。

◆篠塚大輝の主なコメント

「ちょっと最近、（自身の）ダンスのレベルが上がっているような気がしますが、どうですか？ダンス楽しいなと思えています！１年前の最終審査は、とにかくパフォーマンスをやりきってこの瞬間を楽しもうと考えていました。普通の大学生として暮らしていました。２年でこうして人生が変わって、その分大変なこともありましたが、今まで経験できなかった楽しいこと新鮮なことだらけでした。僕は楽しいことが大好き。選択しなきゃいけない時は、楽しい方にいくようにしています。本当に今、世界一楽しいです！本当にすごい景色で感動しています。なのでこれからも長く長く、一緒に楽しい思い出を作っていきましょう」