ｔｉｍｅｌｅｓｚが５日、東京ドームで新体制初のドームツアー「Ｗｅ’ｒｅ ｔｉｍｅｌｅｓｚ ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ ２０２５‐２０２６ ｅｐｉｓｏｄｅ１ ＦＡＭ ＤＯＭＥ」（２会場６公演、計３１万人動員）のファイナルを迎えた。オーディション企画を経て８人体制となり“１周年記念日”にドームツアーを締めくくり、「さらに勢いを増して突っ走ります！」と全速前進を誓った。

ライブはグループの歴史と新章を感じさせた。Ｓｅｘｙ Ｚｏｎｅ時代の楽曲のメドレー、タイプロの課題曲、最新アルバム収録曲など全３３曲を披露。２ｎｄアルバム「ＭＯＭＥＮＴＵＭ」の４月２９日発売と、５月から全国アリーナツアー開催もサプライズ発表した。

◆猪俣周杜の主なコメント

（昨年２月のお披露目会見でメンバーを家族に例えており、公演前の囲み取材で“最新・家族構成”を発表することに）「（松島）聡君はお兄ちゃん、（菊池）風磨君は長女。（橋本）将生君は僕と双子で下の子の方。（篠塚）大輝は弟で、（佐藤）勝利君はさらに年下の無邪気な弟。テラ君（寺西拓人）は近所の子どもで、原（嘉孝）君は近所の子どもの世話をする大家さんですね」