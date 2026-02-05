ｔｉｍｅｌｅｓｚが５日、東京ドームで新体制初のドームツアー「Ｗｅ’ｒｅ ｔｉｍｅｌｅｓｚ ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ ２０２５‐２０２６ ｅｐｉｓｏｄｅ１ ＦＡＭ ＤＯＭＥ」（２会場６公演、計３１万人動員）のファイナルを迎えた。オーディション企画を経て８人体制となり“１周年記念日”にドームツアーを締めくくり、「さらに勢いを増して突っ走ります！」と全速前進を誓った。

ライブはグループの歴史と新章を感じさせた。Ｓｅｘｙ Ｚｏｎｅ時代の楽曲のメドレー、タイプロの課題曲、最新アルバム収録曲など全３３曲を披露。２ｎｄアルバム「ＭＯＭＥＮＴＵＭ」の４月２９日発売と、５月から全国アリーナツアー開催もサプライズ発表した。

◆橋本将生の主なコメント

「１年前の（タイプロ最終審査の）合格発表の時のことは鮮明に覚えています。そして横浜アリーナ（の公演）でドームツアーを発表した時にひとりずつハグをした。今日もハグをしたいなと思います。開演前の円陣で、（菊池）風磨君が『ここに連れてきてくれてありがとう』と言ってくれました。（大粒の涙を流しながら）僕の方こそ、連れてきてくれてありがとうございます。選んでくれてありがとうございます。楽しい一年にしましょう！」