ｔｉｍｅｌｅｓｚが５日、東京ドームで新体制初のドームツアー「Ｗｅ’ｒｅ ｔｉｍｅｌｅｓｚ ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ ２０２５‐２０２６ ｅｐｉｓｏｄｅ１ ＦＡＭ ＤＯＭＥ」（２会場６公演、計３１万人動員）のファイナルを迎えた。オーディション企画を経て８人体制となり“１周年記念日”にドームツアーを締めくくり、「さらに勢いを増して突っ走ります！」と全速前進を誓った。

ライブはグループの歴史と新章を感じさせた。Ｓｅｘｙ Ｚｏｎｅ時代の楽曲のメドレー、タイプロの課題曲、最新アルバム収録曲など全３３曲を披露。２ｎｄアルバム「ＭＯＭＥＮＴＵＭ」の４月２９日発売と、５月から全国アリーナツアー開催もサプライズ発表した。

◆松島聡の主なコメント

「すごい覚醒してます、みんな。グループとしてはいろんな変動があって不安定なグループに見えていたかもしれません。だけど僕たちを生きがいだと言ってくれる方たちがいる。思いはちゃんと伝わっております。ステージに立つ８人が楽しくあることが全て。この環境っていつまで続くんだろうという怖さもあれば、この環境を維持できるように頑張ってやろう！という思いもこみ上げてきた。みなさんの笑顔が力の源です。お互い楽しくいろんなことを共有していきたい。みんなファミリーで、これからも突き進んでいきましょう」