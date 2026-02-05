ｔｉｍｅｌｅｓｚが５日、東京ドームで新体制初のドームツアー「Ｗｅ’ｒｅ ｔｉｍｅｌｅｓｚ ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ ２０２５‐２０２６ ｅｐｉｓｏｄｅ１ ＦＡＭ ＤＯＭＥ」（２会場６公演、計３１万人動員）のファイナルを迎えた。オーディション企画を経て８人体制となり“１周年記念日”にドームツアーを締めくくり、「さらに勢いを増して突っ走ります！」と全速前進を誓った。

ライブはグループの歴史と新章を感じさせた。Ｓｅｘｙ Ｚｏｎｅ時代の楽曲のメドレー、タイプロの課題曲、最新アルバム収録曲など全３３曲を披露。２ｎｄアルバム「ＭＯＭＥＮＴＵＭ」の４月２９日発売と、５月から全国アリーナツアー開催もサプライズ発表した。

◆菊池風磨の主なコメント

「ただただお伝えしたいのは、この７人が大好きで、スタッフの皆さん、応援してくださっている皆さんが大好き。そんなみんなと一緒だからこそ、夢をひとつずつ、一歩ずつかなえていきたい。みんなで手をつないで歩いていきたい。（タイプロ中の名フレーズにちなみ）俺は死ぬほど売れたいです。日本のアイドルといったらｔｉｍｅｌｅｓｚだよねと言ってもらえるように、がっちり肩を組んで進んでいきたい。みんなで死ぬほど売れましょう！ここに連れてきてくれて本当にありがとうございました」