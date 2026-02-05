開演前から会場は“ｔｉｍｅｌｅｓｚコール”で熱を帯びた。菊池風磨の「ドームラスト、ぶっ放していくぞ！」の合図から、新体制の名刺代わりでもある人気曲「Ｒｏｃｋ ｔｈｉｓ Ｐａｒｔｙ」で、５万５０００人と８人のパーティーが始まった。

電光石火の勢いでドーム公演を実現させた。昨年のこの日、新メンバーオーディション「ｔｉｍｅｌｅｓｚ ｐｒｏｊｅｃｔ」で８人体制に。１年たたずに２大ドームツアー（昨年１２月２６日、京セラドーム大阪で開幕）を開催。新加入組の原嘉孝は「ドームに立てているのが夢のよう。自分が守りたいと思えるメンバーと出会えました」と大粒の涙を流した。

歌やダンス未経験で加入した篠塚大輝は「今、世界一楽しい」と笑顔。オリジナルメンバーの佐藤勝利は「本当に素敵なメンバーを見つけられた」と頼もしげに語り、松島聡も「すごい覚醒してます、みんな」と８人の爆発力を実感している。

昨年２月の会見で、猪俣周杜はメンバーを家族に例えていたが、この日は“最新・家族構成”を発表することに。「聡君はお兄ちゃん、風磨君は長女。（橋本）将生君は僕と双子。大輝は弟で、勝利君はさらに年下の弟。テラ君（寺西）は近所の子どもで、原君は近所の子どもの世話をする大家さん」と無邪気に表現。原と寺西は「血つながってんのか、それは！？」とつっこんだ。

グループの歴史と新章を感じさせた。Ｓｅｘｙ Ｚｏｎｅ時代の楽曲のメドレー、タイプロの課題曲、最新アルバム収録曲など全３３曲で魅了。菊池は「前に進んでいくタイミングで、Ｓｅｘｙ Ｚｏｎｅ時代にちゃんとあいさつしたいなと思って」とセクゾの楽曲を並べた意味を明かした。

２ｎｄアルバム「ＭＯＭＥＮＴＵＭ」の４月２９日発売と、５月から全国アリーナツアー開催もサプライズ発表。橋本将生は、泣きじゃくり「ここまで連れてきてくれてありがとうございます。選んでくれてありがとうございます」とメンバーと熱いハグを交わした。菊池が「俺は死ぬほど売れたいです！お前らとだから夢を追いたいんだよ。一歩一歩、横並びで歩んでいけているのが幸せ」と口にするように、絆と未来への希望で結ばれた８人で“ｅｐｉｓｏｄｅ２”へ進む。（奥津 友希乃）