timelesz、新体制1周年で東京ドーム実現にメンバー涙 菊池風磨が再び決意表明「死ぬほど売れたいです」
8人組グループ・timelesz（佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝）が5日、東京ドームでドームツアー『We’re timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME』最終公演を開催した。Netflix『timelesz project-AUDITION-』（通称：タイプロ）最終審査日2025年2月5日に発足した新体制から1周年記念日となるきょう、東京ドームのステージに8人で立った。
【写真】おうち型バルーンで浮遊するtimelesz
家族の“Home”をイメージしたステージセットでは、メインステージにメンバーそれぞれが考案したアイテムが並ぶコーナーが用意。上部には、LEDとネオン管がふんだんに使用され、類まれな量である約400本のレーザーも駆使して楽曲に彩りを加える。アンコールではメンバーを乗せた気球型バルーンが地上約25メートルの高さを浮遊。家族のHomeをイメージした家がモチーフとなっており、マスコットの「TAM」もキュートに華を添えた。
同ツアーでは昨年12月26日の大阪・京セラドーム、1月に東京ドーム、そして2月4、5日に東京ドーム追加公演と計6公演、合計31万人を動員した。今回はタイプロでの課題曲および使用された楽曲や最新シングル「Steal The Show/レシビ」の収録楽曲、Sexy Zoneの楽曲を取り入れ、歴史を感じるMash upメドレーなど幅広い楽曲を披露。それぞれの特技や持ち味を活かしたInterコーナーもアリーナツアーからパワーアップし、タイプロ後、約1年の軌跡をパフォーマンスを通じて表現した。
MCでは、4月29日には新体制として一から制作する初のアルバム『MOMENTUM』（読み:モーメンタム）の発売決定が報告されると5万5000人から大歓声が。さらに、新アルバムを引っ提げて、5月から全国アリーナツアーを開催することも発表し、secondz（ファンネーム）を大いに沸かせた。
最後のあいさつでは8人がそれぞれ心境を告白。佐藤は「僕たちはタイプロをやる時にドーム最速でドームに立つことを掲げていましたが、まさか本当にこの景色を見れることになるとは」と5万5000人のsecondzを見回し、俳優部からの加入となった原は「俳優部時代は、どうも！STARTO ENTERTAINMENTの原嘉孝です、と自己紹介してました。今は、timeleszの原嘉孝です！って…苗字がつきました」と帰る場所ができた喜びを涙ながらに、今一度かみ締めた。
加入前は一般の大学生だった篠塚は「今、世界一楽しいです」と晴れやかな表情を見せ「僕たち8人のことを選んでくれた皆さんのことは、絶対幸せにしたいし、今皆さんのおかげで僕たち8人は毎日幸せです」と感謝を込める。猪俣は母が来場していると紹介すると、「…お母さん大好きだよ。いつもありがとう。timeleszもスタッフさんもみんなもありがとう」と瞳をうるませた。
原と共に俳優部から加入した寺西は怒とうの1年を経て「皆さんときょうみたいに楽しい瞬間を、これからもタイムレスに共有していけたらなと思いますので、またぜひ会いに来てください」と呼びかけ、松島は「きょうはドーム最後なので声を聞かせてください。女性の皆さん！男性の皆さん！子どもたち！secondz！minutez（スタッフの愛称）！timeleszも一緒に！ファミリーでこれからも突き進んでいきましょう！」と満開の笑顔で声を張り上げた。
橋本はメンバーひとりひとりにアツいハグを求めていくと「風磨くんがさっきこの公演が始まる前に円陣で…『ここに連れてきてくれてありがとう』って言ってくれました」と涙を堪えきれず客席から声援が。「僕たちが、連れてきてくれてありがとうございます。本当に楽しい1年でした。これからももっともっと楽しい1年に一緒にしていきましょう」と前を見据えた。
最後に菊池は「タイプロの時にも言いましたし、今でもちょっと、ネタにされつつありますか…」と前置きしながら「俺は死ぬほど売れたいです」と改めて宣言。「これ言うと、何言ってんだよと、もうtimelesz、売れてるよ。なんていう風に言ってくれる方も少なくありません。でも僕は今売れてるとは本当に思ってなくて、なぜなら、今は皆さんに支えていただいている状況であって、もっと分かりやすく言うと“買っていただいている状況”」とふかんする。
「だからこそ、こうやって支えてもらっていることを絶対に忘れずに、いつか僕たちが、おお、timelesz売れてるなって思ってもらえるように、やっぱり日本のアイドルって言ったらtimeleszだよねと言ってもらえるように、ガッチリと肩を組んで、1歩1歩踏みしめて、前に進んでいきたいと思います。8人とスタッフだけじゃありません、secondzも、みんなでで死ぬほど売れましょう！」と2年目に向け、気炎をあげていた。
■セットリスト
1. Rock this Party
2. Do Me Do Me
3. Freak your body
4. RIGHT NEXT TO YOU
5. Countdown
6. We' re timelesz
7. Anthem -episode 1-
8. New phase
9. 人生遊戯
10. ワンアンドオンリー
11. SWEET
12. キャラメルドリーム
13. THE FINEST
14. 名脇役
15. かりそめの言葉
16. Limited Nights
17. Purple Rain
18. 本音と建前
19. 革命のDancin' night
Mash upメドレー
a. NOT FOUND
b. ROCK THA TOWN
c. Cream
d. King & Queen & Joker
e. Sexy Summerに雪が降る
f. Lady ダイヤモンド
g. 最後の笑顔
21. Steal The Show
22. RUN
アンコール
E1. Forever Gold
E2. ぎゅっと
E3. レシピ
E4. 冬が来たよ
家族の“Home”をイメージしたステージセットでは、メインステージにメンバーそれぞれが考案したアイテムが並ぶコーナーが用意。上部には、LEDとネオン管がふんだんに使用され、類まれな量である約400本のレーザーも駆使して楽曲に彩りを加える。アンコールではメンバーを乗せた気球型バルーンが地上約25メートルの高さを浮遊。家族のHomeをイメージした家がモチーフとなっており、マスコットの「TAM」もキュートに華を添えた。
同ツアーでは昨年12月26日の大阪・京セラドーム、1月に東京ドーム、そして2月4、5日に東京ドーム追加公演と計6公演、合計31万人を動員した。今回はタイプロでの課題曲および使用された楽曲や最新シングル「Steal The Show/レシビ」の収録楽曲、Sexy Zoneの楽曲を取り入れ、歴史を感じるMash upメドレーなど幅広い楽曲を披露。それぞれの特技や持ち味を活かしたInterコーナーもアリーナツアーからパワーアップし、タイプロ後、約1年の軌跡をパフォーマンスを通じて表現した。
MCでは、4月29日には新体制として一から制作する初のアルバム『MOMENTUM』（読み:モーメンタム）の発売決定が報告されると5万5000人から大歓声が。さらに、新アルバムを引っ提げて、5月から全国アリーナツアーを開催することも発表し、secondz（ファンネーム）を大いに沸かせた。
最後のあいさつでは8人がそれぞれ心境を告白。佐藤は「僕たちはタイプロをやる時にドーム最速でドームに立つことを掲げていましたが、まさか本当にこの景色を見れることになるとは」と5万5000人のsecondzを見回し、俳優部からの加入となった原は「俳優部時代は、どうも！STARTO ENTERTAINMENTの原嘉孝です、と自己紹介してました。今は、timeleszの原嘉孝です！って…苗字がつきました」と帰る場所ができた喜びを涙ながらに、今一度かみ締めた。
加入前は一般の大学生だった篠塚は「今、世界一楽しいです」と晴れやかな表情を見せ「僕たち8人のことを選んでくれた皆さんのことは、絶対幸せにしたいし、今皆さんのおかげで僕たち8人は毎日幸せです」と感謝を込める。猪俣は母が来場していると紹介すると、「…お母さん大好きだよ。いつもありがとう。timeleszもスタッフさんもみんなもありがとう」と瞳をうるませた。
原と共に俳優部から加入した寺西は怒とうの1年を経て「皆さんときょうみたいに楽しい瞬間を、これからもタイムレスに共有していけたらなと思いますので、またぜひ会いに来てください」と呼びかけ、松島は「きょうはドーム最後なので声を聞かせてください。女性の皆さん！男性の皆さん！子どもたち！secondz！minutez（スタッフの愛称）！timeleszも一緒に！ファミリーでこれからも突き進んでいきましょう！」と満開の笑顔で声を張り上げた。
橋本はメンバーひとりひとりにアツいハグを求めていくと「風磨くんがさっきこの公演が始まる前に円陣で…『ここに連れてきてくれてありがとう』って言ってくれました」と涙を堪えきれず客席から声援が。「僕たちが、連れてきてくれてありがとうございます。本当に楽しい1年でした。これからももっともっと楽しい1年に一緒にしていきましょう」と前を見据えた。
最後に菊池は「タイプロの時にも言いましたし、今でもちょっと、ネタにされつつありますか…」と前置きしながら「俺は死ぬほど売れたいです」と改めて宣言。「これ言うと、何言ってんだよと、もうtimelesz、売れてるよ。なんていう風に言ってくれる方も少なくありません。でも僕は今売れてるとは本当に思ってなくて、なぜなら、今は皆さんに支えていただいている状況であって、もっと分かりやすく言うと“買っていただいている状況”」とふかんする。
「だからこそ、こうやって支えてもらっていることを絶対に忘れずに、いつか僕たちが、おお、timelesz売れてるなって思ってもらえるように、やっぱり日本のアイドルって言ったらtimeleszだよねと言ってもらえるように、ガッチリと肩を組んで、1歩1歩踏みしめて、前に進んでいきたいと思います。8人とスタッフだけじゃありません、secondzも、みんなでで死ぬほど売れましょう！」と2年目に向け、気炎をあげていた。
■セットリスト
1. Rock this Party
2. Do Me Do Me
3. Freak your body
4. RIGHT NEXT TO YOU
5. Countdown
6. We' re timelesz
7. Anthem -episode 1-
8. New phase
9. 人生遊戯
10. ワンアンドオンリー
11. SWEET
12. キャラメルドリーム
13. THE FINEST
14. 名脇役
15. かりそめの言葉
16. Limited Nights
17. Purple Rain
18. 本音と建前
19. 革命のDancin' night
Mash upメドレー
a. NOT FOUND
b. ROCK THA TOWN
c. Cream
d. King & Queen & Joker
e. Sexy Summerに雪が降る
f. Lady ダイヤモンド
g. 最後の笑顔
21. Steal The Show
22. RUN
アンコール
E1. Forever Gold
E2. ぎゅっと
E3. レシピ
E4. 冬が来たよ