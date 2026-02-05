timelesz猪俣周杜、メンバーを再び家族に例える 佐藤勝利はまさかの末っ子、寺西拓人は「近所の子ども」
8人組グループ・timelesz（佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝）が5日、東京ドームで開催されたドームツアー『We’re timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME』最終公演前に囲み取材に参加した。
【写真】新体制1周年！大きなハートを作るtimelesz
Netflixで世界独占配信された『timelesz project-AUDITION-』最終審査日の2025年2月5日で発足した新体制から1周年記念日を迎えた。新体制発足の発表時にも聞かれた「家族で役割を例えるなら？」という質問に猪俣は「回答は控えさせていただきます。それで何度か世間を騒がせているので…」と一度は固辞。
それでも菊池から促されると「勝利くんは弟ですね」ときっぱり。「無邪気。逆に聡くんはお兄ちゃん。タイプロでは見えなかった一面が見えた」としょっぱなから笑いを誘う。続けて「風磨くんは長女。女（にょ）ですね」と表すと、菊池は「あ、女（にょ）なんだ」と意外な回答に驚きを隠せない様子だった。
さらに「てらくん（寺西）はそこらへんの近所の子ども」と言い放ってざわつかせると、菊池は「1周年の今はだよね。変わるかも。為替の関係で変動が…きょうはてらのレートが悪い日」と慌ててフォロー。猪俣ワールドは続き「将生くんは双子。俺と双子で下の方。俺、将生の双子ラインの下に大輝がきて勝利くんがいる」と佐藤は末っ子のポジションに。「原さんは？」と聞かれると、「近所の子どもの世話をする大家さん」とも。菊池は「両親が不在ということはわかりました」とまとめていた。
同ツアーでは12月26日の大阪・京セラドーム大阪、1月に東京ドーム、そして2月4、5日に東京ドーム追加公演と計6公演、合計31万人を動員する。
