timelesz、31万人動員のドームツアーを完走 『タイプロ』から1年経て魅せた成長と軌跡【詳細レポート＆あいさつ全文】
8人組グループ・timelesz（佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝）が5日、東京ドームでドームツアー『We’re timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME』最終公演を開催した。Netflix『timelesz project-AUDITION-』（通称：タイプロ）最終審査日2025年2月5日に発足した新体制から1周年を迎え、さらに絆を深めた同公演の模様をレポートする。
【写真】おうち型バルーンで浮遊するtimelesz
ステージセットは、アルバムおよびコンサートサプタイトルにもある「FAM（Family）」を表現した家族の“Home”をイメージしたステージセット。メンバーそれぞれがテーマを決めてアイテムをセレクトしたコーナーも中央に配置され、開演前から8人の個性が取り入れられたステージがファンを迎え入れる。
オープニング映像では、メンバーそれぞれが思い思いに過ごしている中、“FAM DOME”の招待状が届く。正装して一堂に会するメンバーたち。まるで映画のようなスローな世界観の中、ぐっと大人びた表情を浮かべたメンバーが映し出されるたび、待ちわびたsecondz（ファンの愛称）の熱気が高まっていく。
冒頭から、8人の“はじまり”の曲「Rock this Party」のイントロとともに菊池が「ドーム、ラストぶっ放して行くぞ！」の声で、横並びで華々しく登場。激しいEDMに体を預けながら「Freak your body」で会場をあおりまくると、『タイプロ』の課題曲としてドームツアーから加わった「RIGHT NEXT TO YOU」では、複雑なフォーメーションや息の合ったダンスパートなど確実に進化したスキルを見せつけた。
会場に散り散りとなり、恋のはじまりをさわやかに歌う「Countdown」ではリフターに上昇。佐藤は「東京ドーム！timelesz初ドームツアー、最高に盛り上がっていこうぜ！」と掲げ、原の“ちゃぼすコール”や、松島の出席確認など冒頭から全力で熱気を高める。それぞれが持ち込んだワードをもとに菊池が落とし込んだ「We’re timelesz」ではクセになるコール＆レスポンスでより一層、一体感に包まれた。
『タイプロ』のダイジェストをはさみ披露されたのは「Anthem-episode 1-」や「New phase」といった『タイプロ』ゆかりの楽曲たち。レーザーとスモークでクールな雰囲気をまとう「New phase」、シャボン玉舞う中とびきりハッピーな「SWEET」、懐かしくも“王道”を感じる「革命のDancin’ night」は、5次審査で佐藤・菊池・松島の3人がそれぞれプロデュースを務めており、プロデューサーと当時のチームメイトにスポットライトの当たる振付や演出でここまでの“軌跡”も表現した。
またグリーンとデニムを基調とした新衣装もお目見え。メンバーがそれぞれ考案したワードが手書きの付箋（ふせん）で散りばめられており、篠塚は「BABY」、寺西は「143（I Love you の文字数）などこだわりも詰まったデザインとなっている。
MCでは「Rock this Party」の歌詞を引き合いにメンバーが順番にメンバーに愛を伝えるというピースフルな一幕もありつつ、4月29日には新体制で一から制作する新アルバム『MOMENTUM』（読み:モーメンタム）の発売、5月から全国アリーナツアーを開催することが発表され、大盛り上がり。アルバムには初となるユニット曲も収録されるとし、Netflix『timelesz project-REAL-』内で分かれたメンバー（橋本、松島、猪俣／篠塚、佐藤、原／菊池、寺西）の組分けであることも明かされた。
後半戦は「名脇役」から始まり、しっとりと聴かせる楽曲でムードが一転、切ないミディアムバラード「かりそめの言葉」では会場のペンライトが8色に染まり、歌謡テイストのラブソング 「Limited Nights」ではレーザーが美しく交差。ドームならではの景色が楽曲の魅力をより際立たせる。
それぞれの個性が爆発する「Interコーナー」では、佐藤はアコースティックギターを弾き、それに合わせて寺西がダンスを披露。2人の培ってきたものが自由なスタイルで開花し、最後は仲良くグータッチ。猪俣は前職の塗装業のキャリアを活かし（※当時は経理を担当）ステージ上で音楽に合わせてスプレーアートを華麗に披露。その間に、橋本も元焼き肉屋店員という前職の経験を活かして（？）ステージ上で肉を焼く。
その肉のサイズまで進化しているという小ネタもはさんで、笑いを誘うと、松島が加わり、橋本と一部“サイレント・ダンス”で軽やかに舞った。菊池と原はドーム公演用に新オリジナルのラップを披露。高みを目指し背中合わせになる2人の“エモい”シーンからすぐに、キメ顔でやってきた篠塚は一番の特技である水の早飲みを披露。タイムトライアルでは3.6秒と新記録更新とはならずとも歓声が健闘を称えていた。緩急つけながら、8人のポテンシャルを感じさせる時間となった。
「Mash upメドレー」はSexy Zone時代の宝物のような楽曲たちに、新たな息を吹き込む。「King & Queen & Joker」では、松島と橋本がハートマークを作ったり、「Sexy Summerに雪が降る」では8人がそれぞれ決めセリフを用意するなど幸せな空気感に包まれる中、ラストスパートへ。
ここでそれぞれがあいさつとしてファンやメンバーへの想いを順番に打ち明ける。原や猪俣は涙ぐみ、橋本はメンバーひとりひとりとハグ。菊池はより強い力で橋本を抱きしめ髪の毛をぐしゃぐしゃに。タイプロから1年を経て育った信頼を垣間見せた。8人体制初のCDシングル「Steal The Show」、続く「RUN」は節目節目でグループが大切にしてきた一曲。この日も2年目への決意がにじむパフォーマンスで本編ラストを飾った。
アンコールでは“家”をモチーフにしたキュートな気球型バルーンに乗り込んだメンバーが地上約25メートルまで浮遊し、上階のファンにも声を届けにいく。メインステージに戻ってくると「冬が来たよ」をひとつひとつこの瞬間をかみ締めるように歌い上げ、約3時間のステージを締めくくった。
すでに公演時間は3時間が迫っていたものの、冷めやらぬファンの声に後押しされたメンバーが再登場。ダブルアンコールでは「Rock this Party」を菊池のリクエストによってラップまで完璧なsecondzの大合唱を全身に浴びながら会場を駆け巡った。花道の真ん中で客席を背に記念撮影したり、マイクを通さずに「We are！」と叫べばsecondzに「timelesz！」と応じてもらったり…いつまでも名残惜しそうにステージに立ち続け、あふれるような愛情をかみ締めていた。
同ツアーでは12月26日の大阪・京セラドーム大阪、1月に東京ドーム、そして2月4、5日に東京ドーム追加公演と計6公演、合計31万人を動員した。
■本編ラストあいさつ全文
▼佐藤勝利
2月5日。ちょうど1年前の今日、このメンバーが揃って新体制が始まりました。それから1年、1周年ね。まさかこんな景色を見られるとは。僕たちはタイプロをやる時に、最速でドームに立つことを掲げていましたが、まさか本当にこの景色を見られることになるとは。本当に皆さん、どうもありがとうございます。
改めて1年前、この5人を選んだというか。出会ってくれて、本当にすてきなメンバーと出会えたなと思うし、見つけられたなと思うし、出会えたメンバーに本当に感謝です。そして、こうやってたくさん応援してくれている皆さんにも感謝です。そして、ずっと支えてくれているたくさんのスタッフさん、minutezにも感謝です。本当にドームに立てているなという驚きと、感謝と、いろんな思いはありますが、この8人で楽しくできていることが一番うれしいことだなと思うので、これからも笑顔で歩んでいきたいと思います。
何よりも、こうやって僕たちに明るい応援を、笑顔を見せてくれて、本当にどうもありがとうございます。timelesz。ドームに立てて、ドーム公演ができて、ドームツアーができて、本当に幸せ者でした。ライブ、楽しかったです。本日本当にどうもありがとうございました。
▼原嘉孝
皆さん、本日はありがとうございました。1周年、1年が経ちました。皆さん、ご存知の方は多いと思いますけども、僕とてら（寺西）はtimeleszになる前、俳優部としてやっていました。
お芝居の勉強をたくさんしていました。メモを片手に舞台に通い、映像を見て、次の芝居はこうしてみようかなとか、全部自分のためでした。自分を応援してくれるファンの子のためでした。でも、去年ちょうど1年前、すてきな仲間に出会いました。俳優部時代は、「どうも！STARTO ENTERTAINMENTの原嘉孝です」と自己紹介していました。今は、「timeleszの原嘉孝です！」って…苗字がつきました。
自分が守りたいと思うメンバー、自分を守ってほしいと思うメンバー、そしてそれを支えてくれているminutezの皆さん、secondzの皆さんに出会いました。本当に怒涛の1年でした。
それは皆さんにとってもそうだと思います。日々進化する上で大変なことがたくさんあると思うのに、その隙間時間を見つけて、こうやって会いに来てくれたり、たくさんラジオを聴いてくれたり、テレビ番組やドラマを見てくれたり、本当に支えられています。皆さんのペースでいいです。僕たち、誰一人置いていかないから。ゆっくりでいいので。
今日もたくさん発表がありました。ツアーも、アルバムも、いろいろあります。タイプロ2もやってます。
でも、その隙間時間でいいので覗いてくれれば、誰一人置いていきません。そして、ここでこうやってまた再会できるように、僕たち日々頑張って、また帰ってこられるように、こうやって皆さんに会えるように、たくさん努力しますから。その時はまた、会いに来てください。アリーナツアー、ぜひお越しください。今日は、ありがとうございました！
▼篠塚大輝
今日は本当にお越しいただきありがとうございました。
もう本当にすごい景色で、本当に感動しています。1年前はtimelesz projectの最終審査中で、いろんな感情はあったんですけど、とにかくあの時は、一旦パフォーマンスをやりきって、受かるか落ちるかよりかは、一旦この瞬間を楽しもうと考えていました。
その1年前は、もう本当に誰も僕のことを知らないというか、普通の大学生として暮らしていました。2年で人生が変わって。でも、その分大変なこともいっぱいあったり、今まで経験できなかった楽しいこと、新鮮なことだらけの1年間でした。
僕は結構、ふと自分の人生を思い返したりする時が多いんですけど、僕は基本的に楽しいことが大好きなので、いつだって選択しなければいけない場面の時は、楽しい方に行くようにしています。
ご飯に誘われた時は、ちょっとめんどくさくても、行ったら楽しいかなとか、そういう気持ちで生きていました。タイプロを受ける時もそうです。すごく悩みましたけど、最後は、今まで自分が経験できなかったことを経験できるかもしれないから、楽しいことがあるかもしれないから、そう思って応募しました。
本当に今、世界一楽しいです。皆さんのおかげで。本当にありがとうございます。今は世の中、いろいろ生きづらい世の中になってきているっていうのは、僕自身も感じますし、やっぱりいろんな制限だったり、どんどん世の中が変わっていくのは仕方ないと、僕は多少思っています。
でも、やっぱり1人ひとりに思ってほしいのは、楽しく生きられたら、僕はもうそれで最高の人生になるんじゃないかなって本当に思っています。だから僕たち8人のことを選んでくれた皆さんのことは、絶対幸せにしたいし、今、皆さんのおかげで僕たち8人は毎日幸せです。
これからも、もちろん苦しいこと、楽しくないことも絶対人生に起こりますけど、でもこうやって、また楽しい思い出をたくさん作っていければ、最高の人生になるんじゃないかなと、本当に僕は心から思っています。なので、これからも長く長く、一緒に楽しい思い出を作っていきましょう。よろしくお願いします。
▼猪俣周杜
本日はお越しいただきありがとうございます。今日はちょっと、1周年の今だからこそ言える機会かなと思って。照れくさくて、ちょっと言えないこともあって、今日は話すことをすごく悩んだんですけど、実はアリーナツアー中におじいちゃんが亡くなってしまって。
あんまり会えなかったり、最後に「大好きだよ」と思っていても照れて言えなかったりして。でも、簡単に終わってしまうんだとか、ふとした瞬間にいなくなってしまうこともあるんだなって。
今日はお母さんが来てくれているんですけど、お母さんは高校生のときに、僕が大きくなるまで1人で育ててくれました。
つらいことも結構あったと思うんですけど、でもtimeleszに入って、嫌なことがあった時とかも、結構ひどいことを言っちゃったりして。ここまで育ててくれて、いつも言えないんですけど、これからも多分言えないけど…お母さん、大好きです。いつもありがとう！
timeleszも、ファンのみんなも、スタッフさんもありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。
▼寺西拓人
皆様、本日はありがとうございました。去年の6月から始まったこのツアーを、今日で完走ということで、いろいろなところに行って、本当にたくさんの方々と、同じ空間でこうしてお会いすることができました。本当にありがとうございました。
そして、先ほど発表させていただきましたが、次のアルバム、そして次のツアーも決まりまして、これからさらに成長したtimeleszをお見せすることをお約束しますので、またぜひ遊びに来てくれたらなと思います。
ちょうど1年前に新体制のtimeleszとして走り出して、とにかくものすごい速さで世界とか環境も変わっていたんですけど、その瞬間瞬間って本当に覚えていて、アルバムのタイトルにもありましたけど、その瞬間瞬間を、皆さんと今日みたいに、こうして楽しい瞬間を、これからもタイムレスに共有していけたらなと思いますので、またぜひ会いに来てください。本日はありがとうございました。
▼松島聡
本日はありがとうございました。今日、とあるスタッフの方と話していて、「timeleszと一緒に作品を作ることが生きがいだ」って、そんなようなことを言ってくださって。
グループとしてはいろんな変動があって、すごく不安に見えていたかもしれませんが、そんな状況の中でも、意思が変わらず、ずっとそばで支えてくれる、生きがいだと言ってくれるようなスタッフの方、minutezがいてくれたり、今もいろんな思いがあるかもしれませんけど、それでも僕らのことを応援してくださったり、見守ってくれているsecondzがいてくれていることも、その思いも伝わっております。
さっき、しの（篠塚）が言っていましたけども、僕も生きづらい世の中だなと思います。思うんだけども、しのが言ったように、ステージに立つ僕ら8人が楽しむこと、そして、その楽しい僕らを見て、皆さんに楽しいと思ってもらうこと。それが全てだと思っています。
今日も改めて会場を見渡したら、いろんなファンの方がいらっしゃっていて…この環境っていつまで続くんだろうっていう、正直、不安や怖さもあるけど、絶対この環境をもっともっと維持できるように、なんなら、もっといろんな人に見てもらえるように頑張ってやろうっていう前向きな思いだったりとか、いろんな思いが込み上げてきましたけども、僕が一番大切だと思う皆さんの笑顔が、元気の源なのは間違いないです。
だから、先ほど言ったスタッフの方が「生きがいだ」って言ってくれたことも、僕も皆さんと会えること、そしていろんなことを共有できること、皆さんのことを想える時間、それが僕にとっての生きがいです。
なので…お互い楽しく、いろんなことを共有していきたいなって思います。今日はドーム最後なので、声を聴かせてください。そのわがままを聞いてくれますでしょうか？
まず、女性の皆さん！男性の皆さん！子供たち！secondz、そしてminutez、timeleszと一緒に！みんな、ファミリーでこれからも一緒に突き進んでいきましょう。ありがとうございました。
▼橋本将生
皆さん、本日はどうもありがとうございました。1年前の合格発表の時を、すごく鮮明に覚えています。泣き崩れた瞬間も覚えていますし、名前を呼ばれた瞬間も覚えています。
横浜アリーナのときに、ドーム公演をするとなって、メンバーにひとりずつハグをしました。なので、ここでわがままかもしれませんが、今もしたいなと思います。ハグをしたい理由は、この瞬間にしかないからです。この瞬間にしかないことをしたくて…なので…。（1人ずつハグ）
みんなも…（エアハグ）スタッフの皆さんも、後でハグしましょう。
風磨くんが、さっきこの公演が始まる前に円陣で…「ここに連れてきてくれてありがとう」って言ってくれました。
あの…（涙ぐみ）僕たちが、連れてきてくれてありがとうございます。本当に楽しい1年でした。これからも、もっともっと楽しい1年に一緒にしていきましょう。長くなっちゃってすみません。ありがとうございます。
▼菊池風磨
皆さん、本日は誠にありがとうございました。そしてまずは、8人になってtimelesz新体制1周年を迎えました。
改めて、本当にありがとうございます。ここでは、形式ばったことっていうとあれですけど、いろいろ考えて、どうか皆さんに思いを伝えたいと思って。それがちょっと説明っぽいなとか、校長先生の話っぽいとか、そんな声もありますが、自分なりに伝えてきたつもりです。
今日はもう本当に、ただただお伝えしたい。本当にこの7人が大好きで、minutez、スタッフの皆さんが大好きで、そして今日ここに集まってくださった皆さん、応援してくださっている全ての皆さんが本当に大好きで、そんなみんなと一緒に、一緒だからこそ、たくさんの夢を、ちっちゃい夢でも、どんな夢でもいいから、1歩ずつ1つずつ叶えていきたいなと、そんなふうに強く思っています。
だからこそ、どうかみんなと一緒に手をつないで、このまま歩んでいきたいなと。タイプロの時にも言いましたし、今でもちょっとネタにされつつありますが、俺は死ぬほど売れたいです。
これを言うと、「何言ってんだよ、もうtimelesz、売れてるよ」なんて言ってくれる方も少なくありません。正直ね。いろんな人に応援してもらっているから、それこそこうやってドームに立たせてもらっているから、そういうふうに言ってもらえることも、ありがたく受け止めておりますが。
でも、僕は今、売れているとは本当に思っていなくて。なぜならば、皆さんに今は支えていただいている状況であって、もっと分かりやすく言うと「買っていただいている状況」であって。だからこそ、そんなふうに、こうやって支えてもらっていることを絶対に忘れずに、いつか僕たちが、「おお、timelesz売れてるな」って思ってもらえるように、やっぱり日本のアイドルって言ったらtimeleszだよね、すてきなグループはいっぱいいるけど、今はtimeleszだよねって、そんなふうに言ってもらえるように、ガッチリと肩を組んで、1歩1歩かみしめて、踏みしめて、前に進んでいきたいと思いますので、どうか一緒に、僕たちだけじゃありません、8人とスタッフだけじゃありません、secondzも、みんなで死ぬほど売れましょう。
timelesz、minutez、secondz、ここに連れてきてくれて本当にありがとうございました。
