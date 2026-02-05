timeleszが5日、東京ドームで新体制初のドームツアーを完走した。8人体制となって1周年。歴代の楽曲群を歌唱し、グループの軌跡をたどった。ツアーは昨年12月の京セラドーム大阪公演を含め全6公演で計31万人を動員した。以下はコメント集。（一部抜粋）

◇ ◇ ◇

▼原嘉孝 僕とテラ（寺西）はtimeleszになる俳優部としてお芝居の勉強をたくさんしていました。ちょうど1年前、すてきな仲間に出会えました。俳優部時代は「STARTO ENTERTAINMENTの原嘉孝です」と自己紹介していました。今はtimeleszの原嘉孝です。名字ができました。本当に怒濤（どとう）の1年でした。本当に皆さんに支えられています。

▼篠塚大輝 本当にすごい景色で感動しています。1年前は誰も僕のことは知らないというか、普通の大学生として暮らしていました。2年で人生が変わりました。本当に今、世界一楽しいです。皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。

▼猪俣周杜 話すか悩んだんですけど、実はアリーナツアー中におじいちゃんが亡くなってしまって。あまり会いに行けなかったり、最後に「大好きだよ」って言えなかったりして。ふとした瞬間に言えなくなってしまうことがあるんだなと。今日はお母さんが来ていて、大きくなるまで一人で育ててくれて。いつも言えないんですけど、これからも多分言えないけど、お母さん大好きだよ。ファンのみんなもスタッフさんもいつもありがとう。これからもよろしくお願いします。

▼寺西拓人 これから、さらに成長したtimeleszをお見せすることを約束します。ちょうど1年前は新体制のtimeleszとして走り出して、ものすごい速さで環境が変わっていったんですけど、その瞬間瞬間本当に覚えていて。楽しい瞬間を皆さんとtimeleszと共有していきたいと思います。

▼橋本将生 1年前の合格発表のことをすごく鮮明に覚えています。横浜アリーナの時にドーム公演をするっていうのが発表になって、メンバー1人ずつとハグをしました。今もしたいなと思います。（全員とハグを交わし）僕を選んでくれてありがとうございます。楽しい1年でしたもっともっと楽しい1年にしましょう。