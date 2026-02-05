長澤まさみ、“朝の対策”自分に自信を持つための努力明かす 「アネッサ」ブランドミューズ就任
俳優の長澤まさみが、資生堂のサンケアブランド「アネッサ」のブランドミューズに就任。きょう6日より公開の新WEB CMに登場した。
新CMは、「アネッサ パーフェクトUV スキンケアジェル NB」のCM「使うたび、肌がきれいに。」篇と、「アネッサ パーフェクトUV スキンケアミルク NA」のCM「わたしの肌は、くずれない。」篇。なお「使うたび、肌がきれいに。」篇は、21日よりTVにて放映予定となる。
長澤のCM起用について同社は「デビューから現在に至るまで、その自然体な美しさや演技力、親しみやすい人柄で老若男女を問わず人々を魅了し続けています。中学生の頃からアネッサを愛用いただき、美を保ち輝き続けている姿が、アネッサの『Free to Shine（太陽のもと、誰もが輝ける世界へ）』というパーパスを体現する存在であると考え、この度、長澤まさみさんを新ミューズとして起用いたしました」と説明した。
インタビューにも回答しており、朝のUV対策について「私は朝起きたら洗顔をして必ずUV対策をします。そうすると少し自分が安心して外に出ていくことができるような気がするんですよね」などと語った。
■長澤まさみ、コメント
――アネッサブランド新ミューズへの就任、おめでとうございます！ミューズになった感想を教えてください。
ありがとうございます。リニューアルされたアネッサの魅力をみなさんにお届けできるといいなと思っています。
――CMを撮影してみていかがでしたか？
デイリージェルと金ミルク、2つの商品の撮影をさせていただきましたが、塗るたびうるおう効果のデイリージェルと、サラサラと密着してくずれない金ミルクという、どちらの良さも伝わるCMになったんじゃないかなと思っております。
――近年の酷暑、紫外線をどう考えていますか？
本当に例年どんどん暑くなっていくので心配だなと思いつつ、太陽との向き合い方を自分なりに考えて、UVケアを益々重要視して、どんな風に向き合うといいのかなって考えながら、良い情報をみんなで共有しつつ、みんなで楽しんでUVケアを出来たらいいなと思います。
――そんな太陽の時代の向き合い方として、アネッサに対して期待することはなんですか？
使い心地が良いということはとても大事だなと思いますし、毎日使うことを考えると、紫外線から肌を守ってくれるということももちろん大切なので、アネッサはすごい味方になってくれるのではないかなと思っております。毎日のスキンケアの習慣のひとつとして取り入れて、肌を美しく保つための相棒として活躍してくれるといいなと思ってます。
――これから、アネッサのアイテムをどのように使っていきたいですか？
私は元々アネッサを中学生ぐらいから使っていたんですけれど、今回リニューアルされて新しいラインも出るということで、私自身も楽しみにしています。塗り心地だったり、うるおい感、その効果の進化にとても驚いているところです。新しくなったアネッサを取り入れて、自分で使ってみて実感して、日常生活に取り入れてもらえたらなと思っています。
私自身はアネッサの底力にとても信頼を置いているところがありますので、皆さんも相棒として信頼をして、毎日のケアに取り入れてもらえたら、より楽しんでUV対策と向き合えるんじゃないかなと思います。
――長澤さんが日々美しさを保つために、大事にしていることはなんですか？
私は朝起きたら洗顔をして必ずUV対策をします。そうすると少し自分が安心して外に出ていくことができるような気がするんですよね。自分にちょっと自信が持てるような努力っていうものはスキンケアが持っている力だと思うので、こういうことを毎日継続して頑張ってみてはどうかなと思います。そうすると美肌だったり、自分が求める美しさに辿り着くのではないかなと思っています。
