timeleszが5日、東京ドームで新体制初のドームツアーを完走した。8人体制となって1周年。歴代の楽曲群を歌唱し、グループの軌跡をたどった。ツアーは昨年12月の京セラドーム大阪公演を含め全6公演で計31万人を動員した。以下はコメント集。（一部抜粋）

◇ ◇ ◇

▼佐藤勝利 ちょうど1年前の今日、このメンバーがそろって新体制が始まりました。「タイプロ」をやる時に最速でドームに立つことを掲げていましたが、まさかこの景色を見られることになるとは。改めて1年前、この5人を選んだというか、出会ってくれて、本当にすてきなメンバーに出会えたと思うし、見つけられたなと思います

▼松島聡 グループはいろんな変動があって不安定なグループに見えていたかも知れませんが、そんな状況の中で生きがいだと言ってくれるスタッフさんがいたり、今もいろんな思いがあるかも知れませんが、僕らのことを応援してくださったり見守ってくれる「secondz」（ファンネーム）がいてくれていることも、その思いも伝わっています。皆さんのことを思える時間が僕にとっての生きがいです。

▼菊池風磨「今ではネタにされつつありますが、俺は死ぬほど売れたいです。僕は売れているとは本当に思ってなくて、なぜならば皆さんに今は支えていただいている状況であって、もっとわかりやすく言うと買っていただいている状況で。いつか「timelesz売れているな」、日本のアイドルって言ったら「timeleszだよね」って言ってもらえるように。ここから、がっちり肩を組んで1歩1歩かみしめて踏み締めて前に進んでいきたいと思います」