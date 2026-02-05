ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は４４０ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式5日（NY時間13:17）（日本時間03:17）
ダウ平均 49061.16（-440.14 -0.89%）
ナスダック 22656.18（-248.40 -1.08%）
CME日経平均先物 54195（大証終比：+205 +0.38%）
欧州株式5日終値
英FT100 10309.22（-93.12 -0.90%）
独DAX 24491.06（-111.98 -0.46%）
仏CAC40 8238.17（-23.99 -0.29%）
米国債利回り
2年債 3.487（-0.066）
10年債 4.208（-0.066）
30年債 4.858（-0.059）
期待インフレ率 2.320（-0.022）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.843（-0.016）
英 国 4.559（+0.013）
カナダ 3.403（-0.032）
豪 州 4.857（-0.009）
日 本 2.230（-0.017）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝63.50（-1.64 -2.52%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4889.70（-61.10 -1.23%）
ビットコイン（ドル）
66033.88（-6593.25 -9.08%）
（円建・参考値）
1035万7414円（-1034151 -9.08%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
