NY株式5日（NY時間13:17）（日本時間03:17）
ダウ平均　　　49061.16（-440.14　-0.89%）
ナスダック　　　22656.18（-248.40　-1.08%）
CME日経平均先物　54195（大証終比：+205　+0.38%）

欧州株式5日終値
英FT100　 10309.22（-93.12　-0.90%）
独DAX　 24491.06（-111.98　-0.46%）
仏CAC40　 8238.17（-23.99　-0.29%）

米国債利回り
2年債　 　3.487（-0.066）
10年債　 　4.208（-0.066）
30年債　 　4.858（-0.059）
期待インフレ率　 　2.320（-0.022）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.843（-0.016）
英　国　　4.559（+0.013）
カナダ　　3.403（-0.032）
豪　州　　4.857（-0.009）
日　本　　2.230（-0.017）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝63.50（-1.64　-2.52%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4889.70（-61.10　-1.23%）

ビットコイン（ドル）
66033.88（-6593.25　-9.08%）
（円建・参考値）
1035万7414円（-1034151　-9.08%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ