TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午前3時18分に、暴風雪警報を旭川市、士別市、名寄市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中川町、幌加内町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風雪警報】北海道・旭川市、士別市、名寄市、鷹栖町、東神楽町、当麻町などに発表 6日03:18時点

留萌地方では6日夕方まで、上川地方では6日朝から6日昼過ぎまで、暴風雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■旭川市
□暴風雪警報【発表】
　6日朝から6日昼過ぎにかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　16m/s

□なだれ注意報
　6日にかけて注意

■留萌市
□暴風雪警報
　6日夕方にかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□なだれ注意報
　6日にかけて注意

■士別市
□暴風雪警報【発表】
　6日朝から6日昼過ぎにかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　16m/s

□なだれ注意報
　6日にかけて注意

■名寄市
□暴風雪警報【発表】
　6日朝から6日昼過ぎにかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　16m/s

□なだれ注意報
　6日にかけて注意

■富良野市
□なだれ注意報
　6日にかけて注意

■鷹栖町
□暴風雪警報【発表】
　6日朝から6日昼過ぎにかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　16m/s

□なだれ注意報
　6日にかけて注意

■東神楽町
□暴風雪警報【発表】
　6日朝から6日昼過ぎにかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　16m/s

□なだれ注意報
　6日にかけて注意

■当麻町
□暴風雪警報【発表】
　6日朝から6日昼過ぎにかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　16m/s

□なだれ注意報
　6日にかけて注意

■比布町
□暴風雪警報【発表】
　6日朝から6日昼過ぎにかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　16m/s

□なだれ注意報
　6日にかけて注意

■愛別町
□暴風雪警報【発表】
　6日朝から6日昼過ぎにかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　16m/s

□なだれ注意報
　6日にかけて注意

■上川町
□暴風雪警報【発表】
　6日朝から6日昼過ぎにかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　16m/s

□なだれ注意報
　6日にかけて注意

■東川町
□暴風雪警報【発表】
　6日朝から6日昼過ぎにかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　16m/s

□なだれ注意報
　6日にかけて注意

■美瑛町
□暴風雪警報【発表】
　6日朝から6日昼過ぎにかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　16m/s

□なだれ注意報
　6日にかけて注意

■上富良野町
□なだれ注意報
　6日にかけて注意

■中富良野町
□なだれ注意報
　6日にかけて注意

■南富良野町
□なだれ注意報
　6日にかけて注意

■占冠村
□なだれ注意報
　6日にかけて注意

■和寒町
□暴風雪警報【発表】
　6日朝から6日昼過ぎにかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　16m/s

□なだれ注意報
　6日にかけて注意

■剣淵町
□暴風雪警報【発表】
　6日朝から6日昼過ぎにかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　16m/s

□なだれ注意報
　6日にかけて注意

■下川町
□暴風雪警報【発表】
　6日朝から6日昼過ぎにかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　16m/s

□なだれ注意報
　6日にかけて注意

■美深町
□暴風雪警報【発表】
　6日朝から6日昼過ぎにかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　16m/s

□なだれ注意報
　6日にかけて注意

■音威子府村
□暴風雪警報【発表】
　6日朝から6日昼過ぎにかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　16m/s

□なだれ注意報
　6日にかけて注意

■中川町
□暴風雪警報【発表】
　6日朝から6日昼過ぎにかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　16m/s

□なだれ注意報
　6日にかけて注意

■幌加内町
□暴風雪警報【発表】
　6日朝から6日昼過ぎにかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　16m/s

□なだれ注意報
　6日にかけて注意

■増毛町
□暴風雪警報
　6日夕方にかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□なだれ注意報
　6日にかけて注意

■小平町
□暴風雪警報
　6日夕方にかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□なだれ注意報
　6日にかけて注意

■苫前町
□暴風雪警報
　6日夕方にかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□なだれ注意報
　6日にかけて注意

■羽幌町
□暴風雪警報
　6日夕方にかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□なだれ注意報
　6日にかけて注意

■天売焼尻
□暴風雪警報
　6日夕方にかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□なだれ注意報
　6日にかけて注意

■初山別村
□暴風雪警報
　6日夕方にかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□なだれ注意報
　6日にかけて注意

■遠別町
□暴風雪警報
　6日夕方にかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□なだれ注意報
　6日にかけて注意

■天塩町
□暴風雪警報
　6日夕方にかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□なだれ注意報
　6日にかけて注意