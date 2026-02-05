ＮＹ時間の昼に入って、ドル円は１５６円台後半で落ち着いている。ＮＹ時間に入って戻り売りが強まり、１５７円台から一時１５６円台半ばまで急速に下落していた。



主要なテクニカル指標で、日足ベースでのドル円の弱気シグナルが出ているにもかかわらず、ドル円は上昇基調が続いている。ドル円は４月以降の上昇波に対するフィボナッチ３８．２％戻しの１５２円ちょうど付近で急落が一服し、２１週の移動平均線の終値ベースのサポートも維持されたことから、今回の下押しは調整に留まった可能性も示唆されている。



その後、相場は急反発し、現在は一目均衡表の雲上限を試す展開だが、短期的には２１日線と５５日線のデットクロスが示現されつつあり、また、買い疲れのサインであるアドバンスド・ブロックも完成している。



そのことから、５５日線を超えると上値が抑えられる形で上昇余地の枯渇の可能性を示唆しているという。本日の５５日線は１５６．３５円付近、週次の上値メドは１月２３日高値１５９．２５円付近とされている。



USD/JPY 156.89 EUR/JPY 185.16

GBP/JPY 212.67 AUD/JPY 109.48



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

