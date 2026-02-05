アメリカのトランプ大統領は8日の衆議院選挙の投票日を前に、現職のアメリカ大統領としては極めて異例の高市総理大臣への支持表明を行いました。

アメリカのトランプ大統領は5日、「3月19日に高市総理をホワイトハウスにお迎えできることを楽しみにしております」とSNSに投稿し、日米首脳会談が3月19日に行われる予定だと明らかにしました。

また、トランプ氏は日本で8日に衆議院選挙が行われることに触れ、「選挙の結果は日本の将来にとって極めて重要だ」と指摘したうえで、高市首相を「成し遂げている仕事の成果で、強力な評価に値する人物だ」と称賛。「アメリカ合衆国大統領として、高市総理と、その連立政権が体現するものを完全かつ全面的に支持する」と表明しました。

トランプ氏は高市氏について「彼女は日本国民を決して失望させない！」と強調しています。日本の選挙期間中に現職のアメリカ大統領が特定の政党や候補者の支持を表明するのは極めて異例です。

国家の首脳が他国の選挙について、特定の立場を示すことは「内政干渉」と指摘されることから避けることが一般的ですが、トランプ氏は高市総理への支持表明の直後には4月に総選挙を迎えるハンガリーのオルバン首相への支持も表明しています。