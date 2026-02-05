「穿くだけで美シルエット！」【GU名品】毎日コーデの味方♡「淡色スウェットパンツ」

「ラクなのに手抜きに見えないコーデがしたい」。そんな大人の本音に寄り添ってくれるのが、【GU（ジーユー）】の「淡色スウェットパンツ」。穿くだけで美シルエットが叶い、毎日のコーデに自然となじむのが魅力です。カジュアルに振った日も、シャツなどのきれいめトップスを重ねた日もバランス良好。@haltogo_styleさんの、甘さを足した着こなしからハンサム寄りまで幅広いスタイリングもチェックしてみて。

ラフになりすぎないスウェットパンツ

【GU】「スウェットバレルレッグパンツ」\2,490（税込・セール価格）

こちらのバレルシルエットのスウェットパンツは、裏毛スウェット素材であたたかさがキープできるのもうれしいポイント。ほどよいカーブが脚のラインを拾いにくく、きれい見えを後押し。@haltogo_styleさんも「穿くだけで今っぽい美シルエットが手に入る！」とお気に入りの様子。写真のようにフリースとボリュームのあるスニーカーを合わせて、思いっきりカジュアルに振るのもおすすめです。カラーは、グレーとブラック、ナチュラルの3色展開。

ピンクシャツで可愛げをひとさじ

バレルレッグのスウェットパンツに、ニュアンスのあるピンクシャツを重ねて可愛げをひとさじプラスしたコーデ。カジュアルになりがちなアイテムも、やわらかな色を合わせることで表情がぐっとマイルドに。シャツのレイヤードが奥行きを生み、ラフさの中に大人の余裕を感じさせる雰囲気に仕上がっています。キャップとスニーカーで肩の力を抜きつつも、まろやかカラーでバランスをキープ。甘さとカジュアルさが調和した、こなれ感のある着こなしです。

レイヤードスタイルならスウェットも品よく決まる

レイヤードスタイルなら、ラフに見えがちなスウェットも品よくまとまります。シャツを仕込むことで、端正な印象へシフト。色数を抑えた配色が、全体をすっきりとした印象に引き寄せています。足元はスニーカーで抜けをつくりつつも、きちんと感も忘れずに。@haltogo_styleさんは「本当に毎日履きたくなるくらい快適」ともコメントしていて、穿き心地のよさにも期待できそう。

ハンサム感のあるシャツとも好相性

バレルレッグのスウェットは、ハンサム感のあるシャツを合わせても好バランスに。黒トップスと暗めのベージュシャツを重ね、小物をブラックで揃えることで、ラフさがほどよく引き締まり、落ち着いた印象に。力を抜きながらも、ハンサム感を演出したい日に頼れそうなコーデです。

