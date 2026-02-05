ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は４４５ドル安 ナスダックも１．１％の大幅安
NY株式5日（NY時間12:21）（日本時間02:21）
ダウ平均 49056.23（-445.07 -0.90%）
ナスダック 22644.49（-260.09 -1.14%）
CME日経平均先物 54125（大証終比：+135 +0.25%）
欧州株式5日終値
英FT100 10309.22（-93.12 -0.90%）
独DAX 24491.06（-111.98 -0.46%）
仏CAC40 8238.17（-23.99 -0.29%）
米国債利回り
2年債 3.485（-0.068）
10年債 4.208（-0.066）
30年債 4.857（-0.060）
期待インフレ率 2.319（-0.023）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.843（-0.016）
英 国 4.559（+0.013）
カナダ 3.398（-0.037）
豪 州 4.857（-0.009）
日 本 2.230（-0.017）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝63.52（-1.62 -2.49%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4895.60（-55.20 -1.11%）
ビットコイン（ドル）
66455.63（-6171.50 -8.50%）
（円建・参考値）
1042万4230円（-968061 -8.50%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
