NY株式5日（NY時間12:21）（日本時間02:21）
ダウ平均　　　49056.23（-445.07　-0.90%）
ナスダック　　　22644.49（-260.09　-1.14%）
CME日経平均先物　54125（大証終比：+135　+0.25%）

欧州株式5日終値
英FT100　 10309.22（-93.12　-0.90%）
独DAX　 24491.06（-111.98　-0.46%）
仏CAC40　 8238.17（-23.99　-0.29%）

米国債利回り
2年債　 　3.485（-0.068）
10年債　 　4.208（-0.066）
30年債　 　4.857（-0.060）
期待インフレ率　 　2.319（-0.023）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.843（-0.016）
英　国　　4.559（+0.013）
カナダ　　3.398（-0.037）
豪　州　　4.857（-0.009）
日　本　　2.230（-0.017）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝63.52（-1.62　-2.49%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4895.60（-55.20　-1.11%）

ビットコイン（ドル）
66455.63（-6171.50　-8.50%）
（円建・参考値）
1042万4230円（-968061　-8.50%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ