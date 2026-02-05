ナイナイ、清水ミチコと30年前の“因縁”を振り返る 今だから話せる胸の内
タレントの清水ミチコが、5日深夜放送のニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』（毎週木曜 深1：00）に生出演。1992年から96年まで放送されていた、テレビ東京系バラエティー『浅草橋ヤング洋品店』で共演していたナイナイと清水が、当時の思い出を語り合った。
【写真】なんだかんだ仲良し？小競り合いを繰り広げる岡村と出川
実は1994年に「愛したひとはバツイチ」というデュエット曲をリリースしている2組。長く続いている『ナイナイANN』でも、ほとんどオンエアされたことがない楽曲だが、当時20代前半でトガりにトガりまくっていたナイナイは「なんで歌なんて歌わなあかんねん」と、とても失礼な態度でレコーディングに臨んだという。
この日の放送では、当時抱えていた心境をともにトーク。岡村隆史が「我々（浅草橋ヤング洋品店には）途中参加じゃないですか。なじまないまま終わってしまった。そんな中で、清水ミチコさんと曲出しますよってなって」と明かすと、清水は「私もすっごく嫌だった。私はお笑いの歌をやりたいっていうのがあって。よくある、タレントさんが調子乗って出すのが嫌だった」と当時の率直な気持ちを吐露した。
清水は続けて「（当時は）『こういう企画があるので』って言われて。曲はいいんだけど、3人とも嫌なんだから『次の打ち合わせでちゃんと嫌だって言おうよ』って言ったの覚えてる？でも、次の打ち合わせでテリー伊藤さんが『やってくれるよね？』って聞いたら『はい』って答えていたよね」とニヤリ。岡村が「その時のテリー伊藤さんがすごく怖かった。迫力で押されてしまったんやろうな」と話していた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
