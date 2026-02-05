【ミラノ（イタリア）５日＝富張萌黄】６日開幕のミラノ・コルティナ五輪に向け、スピードスケートの公式練習が本番会場で行われた。高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）は同じ「チーム・ゴールド」メンバーの韓梅（ハン・メイ、中国）とともに滑り調整した。６日はスピードを出してのトレーニングを予定し、長い距離を滑って土台を作った。「ゆったりしたスピードで技術を確かめながら、練習に取り組んだ」と説明した。

自身４度目五輪は連覇の懸かる女子１０００メートル（９日）から始まる。直近２大会は３０００メートルが初戦となっていたところから、短い距離のレースから始まり「やや新鮮な気持ち。一発目から、自分の持てる限りのトップスピードを持って挑む試合になる」。これまで５００メートルから３０００メートルをこなしてきて、「純正のスプリンターではない」と話し、最初の２００メートルでスピードに乗り、そこか羅の加速率を上げたいとレースプランを立てた。

今季は３シーズンぶりにブレードを戻すなど、２２年北京五輪後は模索したシーズンが続いた。改善策も見つからない期間も長かったが、現在は向かっていく方向性や、アイデアは出てきている。長いトンネルを抜け出し、４日後にはついに本番を迎える。「上に行く余白もあると感じている。燃えていく気持ちではある」と冬季五輪日本女子初の連覇へ闘志を燃やす。