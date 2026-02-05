12星座別「恋愛」あるある!?「牡牛座（おうし座）」のあなたは「恋人との関係が落ち着くまでは友達に紹介しない」？
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「12星座別×恋愛コラム」。大好きな恋人ができたら、すぐにでも友達に会わせたいという人もいれば、2人の世界を邪魔されたくない、あえて人に話すことではないと黙っている人もいます。恋人を友達に紹介したい傾向が強いのは何座でしょうか？ 12星座別にみていきましょう。
（監修者：東京・池袋占い館セレーネ 小林みなみさん）
■牡牛座（おうし座）……恋人との関係が落ち着くまでは友達に紹介しない
恋愛に対して慎重な牡牛座は、愛を育むのに時間がかかるタイプ。付き合い初めの不安定な時期は、友達に紹介して恋人が居心地の悪さを感じたらどうしようと考え、あえて避ける傾向があります。2人の関係が安定し、結婚を意識する段階になってようやく、周囲に紹介してもいいかなと思えるようです。
■協力：東京・池袋占い館セレーネ
■監修者プロフィール：小林みなみ（こばやし みなみ）
編集・ライター。出版社、大手占いコンテンツ会社勤務を経て、フリーランスに。会社員時代に占いに初めてふれ、その世界にはまる。現在は、雑誌・Webで占い記事をメインに執筆している。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
