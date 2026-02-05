ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は６５２ドル安 ナスダックも１．８％の大幅安
NY株式5日（NY時間11:09）（日本時間01:09）
ダウ平均 48848.54（-652.76 -1.32%）
ナスダック 22485.82（-418.76 -1.83%）
CME日経平均先物 53940（大証終比：-50 -0.09%）
欧州株式5日GMT16:09
英FT100 10302.34（-100.00 -0.96%）
独DAX 24350.37（-252.67 -1.03%）
仏CAC40 8206.16（-56.00 -0.68%）
米国債利回り
2年債 3.483（-0.070）
10年債 4.208（-0.066）
30年債 4.860（-0.057）
期待インフレ率 2.321（-0.021）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.843（-0.016）
英 国 4.542（-0.004）
カナダ 3.396（-0.039）
豪 州 4.857（-0.009）
日 本 2.230（-0.017）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝63.13（-2.01 -3.09%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4833.40（-117.40 -2.37%）
ビットコイン（ドル）
66903.38（-5723.75 -7.88%）
（円建・参考値）
1049万2457円（-897656 -7.88%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
