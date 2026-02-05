NY株式5日（NY時間11:09）（日本時間01:09）
ダウ平均　　　48848.54（-652.76　-1.32%）
ナスダック　　　22485.82（-418.76　-1.83%）
CME日経平均先物　53940（大証終比：-50　-0.09%）

欧州株式5日GMT16:09
英FT100　 10302.34（-100.00　-0.96%）
独DAX　 24350.37（-252.67　-1.03%）
仏CAC40　 8206.16（-56.00　-0.68%）

米国債利回り
2年債　 　3.483（-0.070）
10年債　 　4.208（-0.066）
30年債　 　4.860（-0.057）
期待インフレ率　 　2.321（-0.021）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.843（-0.016）
英　国　　4.542（-0.004）
カナダ　　3.396（-0.039）
豪　州　　4.857（-0.009）
日　本　　2.230（-0.017）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝63.13（-2.01　-3.09%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4833.40（-117.40　-2.37%）

ビットコイン（ドル）
66903.38（-5723.75　-7.88%）
（円建・参考値）
1049万2457円（-897656　-7.88%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ