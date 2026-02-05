広東哈一代玩具が発売した午年玩具「如意驄」。（１月１４日撮影、東莞＝新華社記者／黄国保）

【新華社広州2月5日】春節（旧正月、今年は2月17日）が近づき、中国のクリエーティブな波が千年の文化が持つ縁起の良い寓意と共に世界の市場に押し寄せている。スマート技術、精密工学、美的デザインを融合させた中国のアートトイが国内外の消費者の人気を集めている。

国内最大のアートトイ生産拠点、広東省東莞（とうかん）市では、玩具メーカーの生産ラインがフル稼働している。広東哈一代玩具は、2025年の後半から午（うま）年シリーズの玩具を発売した。干支モデルの「如意驄（にょいそう）」は、招き猫のように古銭を抱えた子馬のぬいぐるみで、発売以来、1日平均販売数は千点を超えている。

肖森林（しょう・しんりん）董事長は、飾って楽しむぬいぐるみを作るだけでなく、若者の考え方や体験価値に対するニーズに着目し、双方向性と機能性のある商品も開発していると紹介。「抓馬」ストラップは、クレーンゲームのように動きを楽しめる。

東莞市微石文化科技が発売した「馬踏飛燕・歳禧灯」。（１月１４日撮影、東莞＝新華社記者／黄国保）

東莞市微石文化科技は文化財から商品の着想を得ている。傘下のブランド「拼酷（Piececool）」が発売した「馬踏飛燕・歳禧灯」は、後漢時代の青銅器の宝物「馬踏飛燕」を原型とする。デザイナーはわずか0.3ミリの金属薄片を用いた3Dパズルで現代版「馬踏飛燕」を表現した。

同社の葉祖威（よう・そい）副総経理は「文化財が持つ味わいを損なわずに、現代の美意識、特に若者の好みにより近づけている」とデザインの核心を語った。

干支の馬をモチーフにしたアートトイは、中国の新たな趣のある春節の雰囲気を世界にもたらした。広東白雲学院現代産業研究院の王先慶（おう・せんけい）院長は、中国文化が内包する神秘性や哲学的思考、独特の美意識が、多様な文明や持続可能な生活、精神的な充足を求める世界中の消費者のニーズに合致していると指摘。中国のブランドは、単に「製品を売る」のではなく、製品を通じて東洋の美学と文化を伝え、世界の消費者に東洋の知恵を届けているという。

王氏は、東莞市のアートトイ産業が、伝統文化の知的財産・現代的なデザイン・精密な製造・グローバルマーケティングを組み合わせた革新的なモデルで、国際的なトレンド文化消費分野で特色のある道を切り開き、中国が「世界の工場」から「文化イノベーター」「ライフスタイルの提案者」へと変革を続けることをさらに促進するとの見方を示した。（記者/丁楽、黄浩苑、黄国保）

東莞市微石文化科技が発売した「馬踏飛燕・歳禧灯」を紹介する配信者。（１月１４日撮影、東莞＝新華社記者／黄国保）

東莞市微石文化科技の展示ホールにある３Ｄ金属パズル「千願鶴」完成品。（１月１４日撮影、東莞＝新華社記者／黄国保）

広東哈一代玩具が生産するアートトイのぬいぐるみ。（１月１４日撮影、東莞＝新華社記者／黄国保）