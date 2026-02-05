きょうのユーロドルは１．１８ドルを挟んでの振幅に終始している。ドル円やポンドドルは大きな動きが出ているものの、ユーロドルはレンジ取引を継続。本日の２１日線が１．１７６０ドル付近に来ているが、その上はかろうじて維持している状況ではある。一方、ユーロ円はドル円の動きに左右され、１８５円台から１８４円台に伸び悩む展開。



本日はＥＣＢ理事会の結果が公表され、予想通りに中銀預金金利を据え置いた。ＥＣＢは今後の対応について具体的なガイダンスは示さず、引き続き入ってくる経済データに基づいて判断すると繰り返している。



ただ、ＥＣＢ理事はユーロ高が輸出や消費者物価に及ぼす影響を注視しており、とりわけ関税を巡る見通しが一段と不透明になる中で、リスクが高まっているとしている。また、ラガルドＥＣＢ総裁は会見で、為替が議題に上ったこと明らかにし、「関税とユーロの影響で貿易環境は厳しい」と述べたほか、ユーロ高がインフレを目標よりもさらに押し下げる可能性にも言及していた。ただ、ユーロはまだ平均的なレンジ内に留まっているとの認識も示し、それに対するユーロの反応も限定的だった。



EUR/USD 1.1789 EUR/JPY 184.90 EUR/GBP 0.8718



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト