【今日の献立】2026年2月6日(金)「手羽中の唐揚げ」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「手羽中の唐揚げ」 「サツマイモの甘みそ煮」 「白菜の塩昆布煮」 の全3品。
サクサクの手羽中の唐揚げに、煮ものの副菜を添えた和献立。
【主菜】手羽中の唐揚げ
粗びき黒コショウがアクセント。ビールのおつまみにもピッタリです。
調理時間：20分
カロリー：383Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）鶏手羽中 350g(8~10本)
塩 少々
＜調味料＞
酒 大さじ1
みりん 小さじ1
しょうゆ 小さじ1/2
ショウガ汁 1片分
粗びき黒コショウ 適量 小麦粉 大さじ2
片栗粉 適量 揚げ油 適量 ブロッコリー (塩ゆで)6房
【下準備】鶏手羽中は骨の際に切り込みを入れ、塩をからめる。ボウルで＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。
【作り方】1. 鶏手羽中を＜調味料＞でからめ、小麦粉をまぶして10分置く。揚げ油を180℃に予熱し始める。
2. 鶏手羽中に片栗粉をまぶし、180℃の揚げ油に入れてカラリと揚げる。油をきって器に盛り、ブロッコリーを添える。
【副菜】サツマイモの甘みそ煮
ピリ辛の甘みそで味付けしたサツマイモの煮物です。
調理時間：20分
カロリー：234Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）サツマイモ (小)1本 水 適量 砂糖 大さじ1
＜合わせみそ＞
みりん 大さじ2
みそ 大さじ1.5
豆板醤 少々
すり白ゴマ 適量
【下準備】サツマイモは皮ごと水洗いし、小さめのひとくち大に乱切りして水に放つ。水が白濁したらザルに上げて水気をきる。＜合わせみそ＞の材料を混ぜ合わせる。
【作り方】1. 鍋にサツマイモを入れて水をヒタヒタに注ぎ入れ、中火にかける。煮たったら火を弱めて砂糖を加え、鍋に蓋をして柔らかくなるまで煮る。
2. 火を中火にして＜合わせみそ＞を加える。時々混ぜながら煮からめ、煮汁が少なくなったら火を止めて器に盛り、すり白ゴマを振る。
【副菜】白菜の塩昆布煮
白菜をたっぷり食べられる副菜です。
調理時間：20分
カロリー：35Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）白菜 1/4株 ニンジン 2~3cm
だし汁 200ml
ショウガ汁 1片分
塩昆布 10g
塩 少々
【下準備】白菜はザク切りにする。ニンジンは皮をむき、薄い半月切りにして、さらに細切りにする。
【作り方】1. 鍋に白菜、ニンジン、だし汁、ショウガ汁を入れて中火にかける。煮たったら火を弱めて鍋に蓋をし、しんなりするまで煮る。
2. 塩昆布を加えて混ぜ合わせ、味が薄ければ塩で味を調えて器に盛る。
