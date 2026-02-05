プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「手羽中の唐揚げ」 「サツマイモの甘みそ煮」 「白菜の塩昆布煮」 の全3品。
サクサクの手羽中の唐揚げに、煮ものの副菜を添えた和献立。

【主菜】手羽中の唐揚げ
粗びき黒コショウがアクセント。ビールのおつまみにもピッタリです。

©Eレシピ


調理時間：20分
カロリー：383Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

鶏手羽中  350g(8~10本)
  塩  少々
＜調味料＞
  酒  大さじ1
  みりん  小さじ1
  しょうゆ  小さじ1/2
  ショウガ汁  1片分
  粗びき黒コショウ  適量 小麦粉  大さじ2
片栗粉  適量 揚げ油  適量 ブロッコリー  (塩ゆで)6房

【下準備】

鶏手羽中は骨の際に切り込みを入れ、塩をからめる。ボウルで＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。

©Eレシピ



【作り方】

1. 鶏手羽中を＜調味料＞でからめ、小麦粉をまぶして10分置く。揚げ油を180℃に予熱し始める。

©Eレシピ


2. 鶏手羽中に片栗粉をまぶし、180℃の揚げ油に入れてカラリと揚げる。油をきって器に盛り、ブロッコリーを添える。

©Eレシピ



【副菜】サツマイモの甘みそ煮
ピリ辛の甘みそで味付けしたサツマイモの煮物です。

©Eレシピ


調理時間：20分
カロリー：234Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

サツマイモ  (小)1本   水  適量   砂糖  大さじ1
＜合わせみそ＞
  みりん  大さじ2
  みそ  大さじ1.5
  豆板醤  少々
すり白ゴマ  適量

【下準備】

サツマイモは皮ごと水洗いし、小さめのひとくち大に乱切りして水に放つ。水が白濁したらザルに上げて水気をきる。＜合わせみそ＞の材料を混ぜ合わせる。

©Eレシピ



【作り方】

1. 鍋にサツマイモを入れて水をヒタヒタに注ぎ入れ、中火にかける。煮たったら火を弱めて砂糖を加え、鍋に蓋をして柔らかくなるまで煮る。

©Eレシピ


2. 火を中火にして＜合わせみそ＞を加える。時々混ぜながら煮からめ、煮汁が少なくなったら火を止めて器に盛り、すり白ゴマを振る。

©Eレシピ



【副菜】白菜の塩昆布煮
白菜をたっぷり食べられる副菜です。

©Eレシピ


調理時間：20分
カロリー：35Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

白菜  1/4株 ニンジン  2~3cm
だし汁  200ml
ショウガ汁  1片分
塩昆布  10g
塩  少々

【下準備】

白菜はザク切りにする。ニンジンは皮をむき、薄い半月切りにして、さらに細切りにする。

©Eレシピ



【作り方】

1. 鍋に白菜、ニンジン、だし汁、ショウガ汁を入れて中火にかける。煮たったら火を弱めて鍋に蓋をし、しんなりするまで煮る。

©Eレシピ


2. 塩昆布を加えて混ぜ合わせ、味が薄ければ塩で味を調えて器に盛る。

©Eレシピ