6日から再び強烈寒波が日本列島を襲い、週末は関東でも雪が積もる可能性があります。今後の雪の予報について、お伝えします。

■猛吹雪…北海道は特に警戒を

気象庁は、週末にかけて日本海側を中心に、再び“警報級の大雪”となるおそれがあるとして警戒を呼びかけています。

ピークは7日から8日ですが、6日から非常に強い寒気が日本列島に流れ込み、日本海側を中心に大雪や猛吹雪となる見込みです。

特に警戒してほしいのが北海道です。6日は風が非常に強まり見通しがまったくきかない猛吹雪となるおそれがあります。不要不急の外出は控えてください。

■東京23区で最大1センチ積雪の可能性

そして関東でも注意が必要です。7日の夜は、雪雲が関東の平野部にもかかっています。

東京23区では7日の夕方から8日にかけて、最大1センチの雪が降り積雪の可能性があります。交通障害や路面の凍結などに注意してください。

日本海側で6日夕方から7日の夕方までに予想される雪の量は、北海道で50センチ。さらに8日の夕方までに北陸で70センチなど、再び警報級の大雪となるおそれがあります。

（2月5日放送『news zero』より）