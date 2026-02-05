木曜ドラマ『おコメの女－国税局資料調査課・雑国室－』（テレビ朝日系）第5話は、東京国税局資料調査課（コメ）内の複雑国税事案処理室（ザッコク）がついに最強の敵と正面からぶつかることになった。きっかけは、動画配信者・ポンギ★カナちぇる（川津明日香）をめぐる不審な金の流れ。軽い騒動に見えるが、その背後にあるのは政治とカネと、国税局の論理を熟知した男の悪意だ。

参考：反町隆史と夫婦揃って主演も話題 松嶋菜々子が『おコメの女』で見せる真骨頂のヒロイン像

発端は、引退後も政界に影響力を残していた元大物・錦之助（小野武彦）の死去だった。正子（松嶋菜々子）がお別れの会に足を運ぶと、会場にいたのは父・田次（寺尾聰）。新潟以外で会うのは久しぶりだと、田次は香典でも数えに来たのかと冗談めかすが、錦之助は世話になった相手だったという。ここで早くも、この家の過去と鷹羽家の過去が、同じ地続きにあることが匂わされた。

その会場で正子の目に止まったのがカナちぇるだった。お別れの会という場にそぐわない佇まいが引っかかり、ザッコクが洗い始める。すると、チャンネル登録者は5,000人程度なのに、生活だけがやけに豪奢。数字と暮らしのバランスが合わない。さらに掘ると、その背後に錦之助の息子で経済産業大臣の宗一郎（千葉雄大）の名がちらつき、元東京国税局員の税理士・箱山（浅野和之）ともつながっていく。第4話でも箱山の不穏さは顔を出していたが、ここで線がはっきりしてくる。そして何より厄介なのは、箱山が正子にとって仕事上の難敵ではなく、過去から続く因縁を抱えた相手でもあるということだ。

宗一郎の周辺も、静かにきな臭さを増していく。秘書の灰島（勝村政信）は、週刊誌に撮られたスキャンダルをもみ消したと宗一郎に報告する。だが、その裏でやっていることは別だった。灰島は箱山から金を受け取り、それを不倫相手の助川（優希美青）に渡して、宗一郎と接触しないよう釘を刺していたのだ。表向きは火消しに見える。けれど実態は、燃え広がらないように火種を手元に置き、動かしやすい形に整えているだけでもあるように思えるのだ。

笹野（佐野勇斗）の調査で見えてくるのは、カナちぇるが港区女子を集め、会社経営者たち相手にギャラ飲みを回している構図だ。正子の指示で優香（長濱ねる）が潜入すると、そこには経営者で愛人と噂される下柳（後藤剛範）の姿もある。カナちぇるが下柳の援助でブティックを回していることが見えてきただけではなく、作久子（大地真央）が店に踏み込むと、カナちぇるに子どもがいる事実まで浮上。決定的だったのは、カナちぇるが宗一郎との愛人疑惑を否定する動画だ。そこに映っていたのは、優香が潜入したギャラ飲みに参加していた税理士・大瀬良（滝本圭）。そこで一気に糠の匂いがし始める。

ザッコクはカナちぇると下柳の間の金の流れを掴むため、下柳の会社へ。そこに現れた箱山は、余裕そのものだった。国税局の手順も癖も知り尽くし、税理士として先回りしている男が、正子たちを挑発しながらどうぞと明示の承諾を出す。承諾を得たザッコクは一斉に調査を進め、笹野の目で借用書を発見。社債の利子という形で、約1億円規模の養育費を動かしたのではないかと下柳を追い詰めていく。けれど箱山は、形式を整えた以上取り締まれないという自信を崩さない。

そこで正子が切るのが、伝家の宝刀とも言える「行為計算否認」だ。見た目はきれいでも実態が違えば認めない、と取引の中身を問われた下柳は耐えきれず、ついに口を割る。だが、その瞬間に箱山はこの件の担当は自分ではなく大瀬良だと責任の線をすっとずらし、自分に届くはずだった矢をかわしてみせる。土壇場で逃げたというより、最初からこうなる逃げ道を用意していたような余裕だった。

一方で宗一郎は、父の死すら総理への足場に変えようとしていたが、女性スキャンダルの火種は消えない。カナちぇるの軽率な振る舞いが引き金になり、子どもの父親が宗一郎ではないかという噂が立ち、人気政治家の本性が覗き始める。表の顔を保つために動けば動くほど、裏の綻びが目立っていくのがなんとも皮肉だ。ラストに灰島が誰かと交わしていた「依頼完了」「口座に振り込んだ」というやりとりが、不穏な余白を残す。鷹羽家をめぐる因縁と、国税局の正面戦が、いよいよ同じ舞台に揃ってきた。

（文＝川崎龍也）