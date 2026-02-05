AKB48の八木愛月（20）が主演するオリジナルショートドラマDRIVE！「私たちは走り出す」が15日から愛知トヨタ公式TikTokアカウントでエピソード1から順次公開される。

小さな古民家で定食屋を営む一家の三姉妹の物語。八木は未来に悩みながらも夢を追い続ける三女・愛月役を演じる。長女役に女優の松田ゆう姫、次女役に音楽ユニット「チャラン・ポ・ランタン」のボーカル・もも、定食屋のアルバイト役に「水曜日のカンパネラ」のボーカル・詩羽、さらに次女の恋人役としてお笑いコンビ「ジャルジャル」の後藤淳平が出演。

それぞれが抱える夢や葛藤、そして家族だからこそ複雑な関係を通し、新たな一歩を踏み出すまでを描く。アイドル、俳優、アーティスト、芸人と多ジャンルから集結したZ世代を牽引するスターたちが自らの力で未来を変えていく姿を描く。

監督を務めるのは、映画「アイスクリームフィーバー」を手掛けたアートディレクターの千原徹也氏。今作で初めてショートドラマに挑む。

モビリティを通じて若い人たちの夢を応援する「愛知トヨタ（本社・愛知県名古屋市）」の全面サポートで制作。愛知トヨタは2025年に創業90周年を迎えたトヨタ第1号ディーラー。企画の背景には、現代社会を生きていく中、勢いよく走り出すこともできず、自分に抑制をかけている若者たちへ、「車というアイテムが、若い人たちの希望のアイテムになり、自分らしく走り出して欲しい」

そんな思い込めた。

▽主演・八木愛月コメント

この度ショートドラマDRIVE！「私たちは走り出す」の主演を務めさせて頂きました八木愛月です！

この「私たちは走り出す」は新しい一歩を踏み出して未来へ走って行くというストーリーになっています！

今回初めてショートドラマの主演をさせて頂いたんですが、素敵な車に乗っての演技だったり

色んな初めての経験ができてとても楽しかったです！

実際、私もこのアイドルという一歩を踏み出して今毎日がキラキラしています！勇気を出して一歩踏み出した先には素敵な毎日が待っている。そんな風に誰かの背中を押せるような作品になれていたら嬉しいです！

▽八木愛月（やぎ・あづき）2005年（平17）3月22日生まれ、東京都出身の20歳。愛称は「あづ」。2025年4月2日リリースの65thシングル「まさかのConfession」では、高いパフォーマンス力でグループ史上初となる“研究生からセンター”に大抜擢され、大きな話題を呼んだ。SNSでは「かわいすぎる」と“顔バズ”を巻き起こし、雑誌『DIGVII』では令和ビジュアル界を代表する3人のうちの1人として紹介された。