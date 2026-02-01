¡Ú¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¡Û¶¶ËÜÀ»»ÒJOC²ñÄ¹¡¡Áª¼êÂ¼³°¤Î¥µ¥Ý¡¼¥ÈµòÅÀ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡ÖÂç¤¤¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¡×
¡Ú¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î£µÆüÈ¯¡ÛÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡Ê£Ê£Ï£Ã¡Ë¤Î¶¶ËÜÀ»»Ò²ñÄ¹¤¬¡¢ÂçÉñÂæ¤ËÄ©¤àÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡£¶Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤òÁ°¤Ë¡Ö£Ô£Å£Á£Í¡¡£Ê£Á£Ð£Á£Î¡¡£È£Ï£Õ£Ó£Å¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£Åö»ÜÀß¤ÏÁª¼êÂ¼³°¤Î¥µ¥Ý¡¼¥ÈµòÅÀ¤Ç¡¢¹Êóµ¡Ç½¤ä¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¶¶ËÜ²ñÄ¹¤Ï²Æµ¨¡¢Åßµ¨¹ç¤ï¤»¤Æ£·ÅÙ¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¡££±£¹£¹£²Ç¯¥¢¥ë¥Ù¡¼¥ë¥Ó¥ë¸ÞÎØ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤ÏÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Åßµ¨¸ÞÎØ¤ÎÆüËÜ½÷»ÒÁª¼ê¤Ç½é¤Î¥á¥À¥ê¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö»ä¤È¤·¤Æ¤ÏËèÆü¤³¤³¤Ç¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤¬µ¼Ô²ñ¸«¡Ê¥á¥À¥ê¥¹¥È²ñ¸«¡Ë¤ò¹Ô¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤ÐËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆüËÜÁª¼êÃÄ¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡Åö»ÜÀß¤Ç¤Ï¤¹¤·¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤äÏÂ¿©¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤ÇÆüËÜ¿©¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¤¢¤ë¡£¤¹¤·¤ò»î¿©¤·¤¿¶¶ËÜ²ñÄ¹¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¿©¤äÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¿¨¤ì¹ç¤¦¾ì½ê¤È¤·¤Æ¤âÂç¤¤¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬£Ó£Î£Ó¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ëÆ°²è¤ä¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤¹¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤âÍÑ°Õ¡£º£Âç²ñ¤Ï¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤¬¸«¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£