¡ÚÂ¿ËàÀî¥Ü¡¼¥È¡¦£Ç£É´ØÅìÃÏ¶èÁª¡Û¶ÍÀ¸½çÊ¿¤¬¶á¶·¹¥Ä´µ¡¤ò³ÍÆÀ¡Ö¤â¤é¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Â¿ËàÀî¤Î£Ç£É¡ÖÂè£·£±²ó´ØÅìÃÏ¶èÁª¼ê¸¢¡×¤¬£¶Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡½éÆü¥É¥ê¡¼¥à£±¹æÄú¤Ï¥°¥é¥ó¥×¥êÇÆ¼Ô¡¦¶ÍÀ¸½çÊ¿¡Ê£³£¹¡áºë¶Ì¡Ë¡£°ú¤Åö¤Æ¤¿£³£²¹æµ¡¤Ï£²Ï¢Î¨£´£°¡ó¤Ç£²ÀáÁ°¤ËµÜºê°ÂÆà¤¬Í¥½Ð¤·¤¿¶á¶·¹¥Ä´µ¡¤À¡£ÃÏÎÏ¤ÏÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡Ö¤â¤é¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤ÇÄ´À°¤Ï²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÉáÄÌ¤À¤È»×¤¦¡£ÈùÄ´À°¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿»þÅÀ¤ÇÉÔ°Â¤Ê¤·¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î³èÌö¤â¤¢¤Ã¤ÆÇ¯¤¬ÌÀ¤±¤Æ¤«¤é³Æ¾Þ¤Î¼õ¾Þ¥é¥Ã¥·¥å¡£¤³¤ÎÆü¤â¥Ô¥Ã¥ÈÆâ¤Ç´ØÅì¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹µ¼Ô¥¯¥é¥Ö¤ÎÉ½¾´¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£²£°£²£µÇ¯ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤ÎÌÜÏ¿¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£¡ÖÇ¯Ëö¤Ë¾¡¤Æ¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¾Þ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¾¡¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤â½®·ô¤ËÍí¤á¤ë¤è¤¦¤Ë°ìÁö°ìÁö´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£º£Âç²ñ¤â¤¤Á¤êÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£